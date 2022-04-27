В Бурятии сельхозучасток зарос травой

Владельцу земли выдано предостережение



В апреле управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований на земельном участке сельскохозяйственного назначения в Селенгинском районе.



- Собственник владеет участком с 2020 года. Участок полностью зарос травянистой, древесно-кустарниковой растительностью, - сообщили в пресс-службе управления.



Владельцу грозит административная ответственность за невыполнение обязанностей по рекультивации земель. Правообладателю земли выдано предостережение.



Читают сейчас