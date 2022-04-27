Владельцу земли выдано предостережение
В апреле управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований на земельном участке сельскохозяйственного назначения в Селенгинском районе.
- Собственник владеет участком с 2020 года. Участок полностью зарос травянистой, древесно-кустарниковой растительностью, - сообщили в пресс-службе управления.
Владельцу грозит административная ответственность за невыполнение обязанностей по рекультивации земель. Правообладателю земли выдано предостережение.
В Бурятии сельхозучасток зарос травой
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В ближайшие год ликвидируют ещё девять скотомогильников
Девочек назвали Алиной и Эвелиной
Посетители окунутся в культуру народов республики
Участники смогут обменяться не только полезными вещами или услугами, но и приятными эмоциями
Женщины принесли комнатные цветы
Мобильные пункты откроются на четыре дня
На обновление выделили 19 млн
Иван Козырев встретился со сборной республики перед поездкой спортсменок в Москву
Жителей и гостей города приглашают станцевать вальс вместе с артистами театра «Угол зрения»
Вячеслав Петкун исполнит в Ацагатской долине свои хиты
При этом в республике сохранится облачная погода
Подписано соответствующее постановление правительства
Призёров всероссийской олимпиады по математике в Бурятии не было более 10 лет
Очередной инцидент с символом Z зафиксирован в Бурятии
Организации станут платить меньше за тепло и электроэнергию