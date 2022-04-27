При этом в республике сохранится облачная погода
В ближайшие пару дней в Бурятии сохранится пасмурная погода. Однако уже в субботу ожидается потепление.
По данным Бурятского гидрометцентра завтра, 28 апреля, по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, ночью и утром по северной половине до умеренных. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах до 15-19 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -6,-11, днём +6,+11, местами 0,+5.
В пятницу, 29 апреля, также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём +11,+16, местами +2,+7.
В субботу, 30 апреля, стоит ждать потепления. Столбик термометра местами поднимется выше 20-и градусов.
По республике ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северной половине до умеренных. Ветер юго-западный 4-9, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -6,-11, днём +12,+17, по крайнему югу +17,+22, по северу местами +2,+7.
В Бурятии потеплеет к концу недели
Общество, Фото:
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