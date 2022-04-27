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В Бурятии утвердили единообразную процедуру подсчёта совокупного дохода семей

В Бурятии утвердили единообразную процедуру подсчёта совокупного дохода семей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Подписано соответствующее постановление правительства

Принято постановление правительства Бурятии «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты». Документ вступит в силу в течение 10 дней после его официального опубликования, сообщает пресс-служба минсоцзащиты республики.

- Документом предусматривается единообразный поход к подсчёту совокупного дохода семьи при назначении пособий на детей из малоимущих семей, компенсации платы, взимаемой с родителей, за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. А также ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением или усыновлением третьего ребенка или последующих детей, - пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Для получения этих выплат заявитель должен обратиться с письменным заявлением в центр социальной поддержки населения или в многофункциональный центр, либо через портал Госуслуг.

Заявителю нужно будет предоставить только те документы, которые соцработникам невозможно будет запросить в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
семьи минсоцзащиты

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