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В Улан-Удэ днём до +9 градусов

В Улан-Удэ днём до +9 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Местами в регионе возможны осадки в виде снега

Поданным Бурятского гидрометцентра, 28 апреля по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах до 15-19 м/с. Температура днём +6,+11, местами 0,+5.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +7,+9. 
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