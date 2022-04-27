Юный улан-удэнец стал призёром всероссийской олимпиады по математике

Призёров всероссийской олимпиады по математике в Бурятии не было более 10 лет
Ученик улан-удэнской школы №19 Дмитрий стал призёром заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике. Это главная школьная олимпиада в стране, стоящая выше всех перечневых соревнований. Призёров по математике в Бурятии не было более 10 лет, сообщили в комитете по образованию.
Дима занимается олимпиадами с детства: в начальной школе он вступил в клуб юных математиков центра развития детей «Микэби-Джуниор», а в средней школе перешёл в центр олимпиадной подготовки Enter. В 2019 году стал учеником центра по подготовке олимпиадной сборной Бурятии, созданного в лицее-интернате №61.
- Впервые я пошёл в математический кружок в конце четвёртого класса, примерно тогда же начал участвовать в математических олимпиадах. Безусловно, задачи олимпиадной математики сложнее обычных школьных, но и гораздо интереснее. Это и мотивирует их решать и участвовать в олимпиадах, - рассказал Дима.
У школьника множество наград международных и российских олимпиад по математике и информатике, в частности, призовое место всероссийской олимпиады им. Леонарда Эйлера, которую ещё называют малым «Всероссом». Его успехи были отмечены федеральными и региональными грантами и ценными призами.
- За все эти годы у меня было очень много разных тренеров. Я посещал огромное количество разных математических кружков, в том числе онлайн, ездил во множество центров и лагерей, участвовал во многих олимпиадах, а это тоже тренировка. Но, безусловно, основные мои места учёбы – это сначала центр «Микэби-Джуниор», после него Enter и, наконец, центр по подготовке олимпиадной сборной Республики Бурятия. Основными моими тренерами там были Фёдор Владимирович Хандаров, Ирина Сергеевна Гусева и Игорь Олегович Двойнишников. Спасибо им огромное, - поблагодарил Дима.
Дима теперь может заслуженно претендовать на поступление без вступительных испытаний в любой вуз страны.
- Пока не знаю, куда буду поступать. Диплом всеросса даёт очень много возможностей выбора, но сделать этот выбор невероятно трудно. Возможно, я, как и планировал в начале учебного года, пойду учиться на мехмат, возможно, пойду на тренера в вышку и буду учить таких же олимпиадников, каким был я, быть может, выберу совсем другую специальность. Очень надеюсь, что за оставшиеся пару месяцев я смогу сделать этот выбор, - отметил выпускник.
Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по математике проходил с 17 по 23 апреля в Республике Мордовия.
Юный улан-удэнец стал призёром всероссийской олимпиады по математике
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