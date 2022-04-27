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Классы с обучением на бурятском языке появятся в школах республики

Классы с обучением на бурятском языке появятся в школах республики
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Такие классы откроются в больших школах

В Бурятии в детских садах создают отдельные группы с общением на бурятском языке. А 1 сентября в больших школах будут созданы такие же первые классы с обучением на бурятском языке.

Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов во время посещения культурно-образовательного центра «Амар Мэндэ».

- Большой плюс этого центра, что здесь создана и языковая, и культурная среда. То есть не просто урок по учебнику, а именно погружение в среду. Это создаёт условия, когда детям интересно. Мне кажется, что это один из лучших примеров того, как можно создать условия для занятий детей. Вы видите, что детям интересно, и они идут сюда с удовольствием. У нас в республике принята программа сохранения и развития бурятского языка. В рамках неё предусмотрено очень много разных мероприятий. Но отдельно хотел бы отметить, как важно создание языковой среды. Мы создаём ее в детских садах: у нас отдельные группы, где общение только на бурятском языке. И в группах очень хорошие результаты. Количество групп постепенно увеличивается, во всех новых детских садах создаются такие языковые группы. А у воспитателей, которые работают в этих группах, повышенный коэффициент оплаты труда. В школах у нас создаются отдельные классы: в больших школах, где принимаются несколько первых классов, по согласию и заявлению родителей будут формироваться отдельные языковые классы. То есть с первого класса все общение будет на бурятском языке. И это не отдельные уроки, а именно среда в детском саду, в начальной школе – это условия, которые наиболее способствуют сохранению и развитию бурятского языка, - отметил Алексей Цыденов.


бурятский язык школа

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