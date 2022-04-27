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В Бурятии полицейские выявили более 240 бомжей

В Бурятии полицейские выявили более 240 бомжей
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Полиция подвела итоги операции «Бомж-2022»

В МВД Бурятии подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Бомж-2022».

Операция проводилась с 19 по 22 апреля. Во время операции лиц без определённого места жительства ставили на централизованный учёт.

- В проведении мероприятия ежедневно было задействовано более 100 сотрудников органов внутренних дел, а также 20 представителей общественности. Были проверены торговые площади, рынки, теплотрассы, подвальные и чердачные помещения жилых многоквартирных домов, а также иные места концентрации лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

 
Выявлено и доставлено в органы внутренних дел 242 человека, систематически занимающихся бродяжничеством и не имеющих постоянного места жительства. 167 из них ранее уже состояли на централизованном учёте. 75 человек впервые поставили на учёт. У всех бездомных взяли отпечатки пальцев, а также на них составили опознавательные карты.

- По различным основаниям с учёта (в связи со смертью, приобретением постоянного места жительства и трудоустройством, осуждением к лишению свободы) снято 45 человек. В органы социальной защиты населения для оказания необходимой помощи было направлено 12 человек, в том числе шесть – в республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Шанс», - уточнили в МВД по Бурятии.

К административной ответственности за различные правонарушения привлечено 17 бездомных.

В адрес директоров управляющих компаний и глав сельских поселений направлено шесть представлений об устранении выявленных недостатков в технической укреплённости объектов жилищной сферы.



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