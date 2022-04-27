В республике планируется засеять 120 тысяч гектаров посевных площадей
В Бурятии, как и по всей стране, стартовала посевная кампания. В этом году российские аграрии получают дополнительную помощь от правительства страны на льготное кредитование, субсидирование покупки горюче-смазочных материалов, удобрений и на другое, сообщили в минсельхозе республики.
Так, в Бурятии планируется засеять 120 тысяч гектаров посевных площадей.
На расходы предусмотрено 2 тысячи тонн топлива, 4 тысячи тонн минеральных удобрений, а общая сумма госсубсидий составляет 932 млн рублей.
Кроме того, аграрии республики получают поддержку в приобретении удобрений и элитных семян, субсидии за посевные площади и сельскохозяйственное страхование, возмещение части затрат на покупку техники, а также в мелиорации земель сельхозназначения.
В Бурятии начинается посевная кампания
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