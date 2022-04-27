 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 апреля

26 апреля

Популярное

В Бурятии начинается посевная кампания

В Бурятии начинается посевная кампания
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике планируется засеять 120 тысяч гектаров посевных площадей

В Бурятии, как и по всей стране, стартовала посевная кампания. В этом году российские аграрии получают дополнительную помощь от правительства страны на льготное кредитование, субсидирование покупки горюче-смазочных материалов, удобрений и на другое, сообщили в минсельхозе республики.

Так, в Бурятии планируется засеять 120 тысяч гектаров посевных площадей.

На расходы предусмотрено 2 тысячи тонн топлива, 4 тысячи тонн минеральных удобрений, а общая сумма госсубсидий составляет 932 млн рублей.

Кроме того, аграрии республики получают поддержку в приобретении удобрений и элитных семян, субсидии за посевные площади и сельскохозяйственное страхование, возмещение части затрат на покупку техники, а также в мелиорации земель сельхозназначения.

сельское хозяйство посевная

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии на земле фермера забил целебный источник
В Бурятии на земле фермера забил целебный источник
Общество, 27.04.2022
В этом событии ламы увидели доброе знамение
В Еравнинском районе Бурятии откроется сезон скачек
В Еравнинском районе Бурятии откроется сезон скачек
Общество, 27.04.2022
Соревнования пройдут на ипподроме села Сосново-Озёрское
Лучники Бурятии выиграли четыре медали Кубка России
Лучники Бурятии выиграли четыре медали Кубка России
Общество, 27.04.2022
В командных финалах сошлись две сильнейшие школы – Бурятии и Забайкальского края

В Улан-Удэ впервые выполнят ямочный ремонт на внутриквартальных проездах
В Улан-Удэ впервые выполнят ямочный ремонт на внутриквартальных проездах
Общество, 27.04.2022
«Услышал горожан: «Впервые в этом году в городе вместе со снегом не сошёл асфальт», мне эта фраза понравилась», - отметил мэр
Игорь Шутенков: «Дамба в «Черёмушках» выполнила свою функцию и защитила дома»
Игорь Шутенков: «Дамба в «Черёмушках» выполнила свою функцию и защитила дома»
Общество, 27.04.2022
Берегоукрепление спасло от подтопления минимум 600 жителей, порядка 400 домов
Жительница Бурятии с трудом добилась признания себя безработной
Жительница Бурятии с трудом добилась признания себя безработной
Общество, 27.04.2022
Женщине пришлось обращаться в прокуратуру
Шашист из Бурятии поедет на чемпионат мира
Шашист из Бурятии поедет на чемпионат мира
Общество, 27.04.2022
Александр Халтагаров стал чемпионом России
В улан-удэнском парке построят экстрим-площадку
В улан-удэнском парке построят экстрим-площадку
Общество, 27.04.2022
Вскоре в парке установят спортивные объекты для экстремальных видов спорта
В Бурятии коронавирус вновь скакнул вверх
В Бурятии коронавирус вновь скакнул вверх
Общество, 27.04.2022
На минимальном уровне COVID-19 продержался всего два дня
В Бурятии живут шесть тысяч медведей
В Бурятии живут шесть тысяч медведей
Общество, 27.04.2022
Специалисты объяснили, что делать при встрече с медведем в лесу
В Улан-Удэ объяснили, когда завершат отопительный сезон
В Улан-Удэ объяснили, когда завершат отопительный сезон
Общество, 27.04.2022
В прошлом году отопление отключили в первой половине мая
Житель Бурятии оказался замешанным в «дизельном» мошенничестве
Житель Бурятии оказался замешанным в «дизельном» мошенничестве
Общество, 27.04.2022
Мужчина получал деньги и переводил их аферисту, находящемуся за решёткой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^