В Заиграевском районе родилась четвертая двойня в 2022 году

Девочек назвали Алиной и Эвелиной



21 апреля в Заиграевском районном отделе управления ЗАГС Бурятии зарегистрирована четвертая двойня в районе. Ими стали девочки Алины и Эвелины, родившиеся 8 апреля 2022 года.



Специалисты отдела поздравили с важным событием счастливую маму девочек Викторию Павловну, вручили первые документы о рождении детей и пожелали новорождённым счастливого пути по жизни, а маме - крепкого здоровья и любви, сообщается на сайте регионального ЗАГСа.

