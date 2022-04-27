Девочек назвали Алиной и Эвелиной
21 апреля в Заиграевском районном отделе управления ЗАГС Бурятии зарегистрирована четвертая двойня в районе. Ими стали девочки Алины и Эвелины, родившиеся 8 апреля 2022 года.
Специалисты отдела поздравили с важным событием счастливую маму девочек Викторию Павловну, вручили первые документы о рождении детей и пожелали новорождённым счастливого пути по жизни, а маме - крепкого здоровья и любви, сообщается на сайте регионального ЗАГСа.
В Заиграевском районе родилась четвертая двойня в 2022 году
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