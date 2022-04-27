Женсовет колонии в Бурятии озеленил актовый зал

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Женщины принесли комнатные цветы



Представители женского совета исправительной колонии №1 в городе Гусиноозёрске организовали и провели акцию «Озеленение актового зала учреждения».



В рамках акции сотрудницы учреждения принесли комнатные цветы, отростки, горшки и грунт.



С помощью этой акции активизировали деятельность сотрудников по благоустройству и озеленению учреждения, а также сплочение коллектива, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



