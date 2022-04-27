Женщины принесли комнатные цветы
Представители женского совета исправительной колонии №1 в городе Гусиноозёрске организовали и провели акцию «Озеленение актового зала учреждения».
В рамках акции сотрудницы учреждения принесли комнатные цветы, отростки, горшки и грунт.
С помощью этой акции активизировали деятельность сотрудников по благоустройству и озеленению учреждения, а также сплочение коллектива, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Женсовет колонии в Бурятии озеленил актовый зал
Общество, Фото:
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