В России отцам расширили основания на получение маткапитала

Федеральный закон вступит в силу с 1 мая



На заседании Совета Федерации РФ сенаторы одобрили федеральный закон о расширении оснований на получение маткапитала отцами. Материнский капитал смогут получить мужчины, одиноко воспитывающие детей, имеющие гражданство Российской Федерации, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой РФ. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации.



Право на материнский капитал будут иметь мужчины с российским гражданством, в одиночку воспитывающие второго или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного начиная с 1 января 2020 года, в случае смерти матери-иностранки.



Федеральный закон вступит в силу с 1 мая этого года.



