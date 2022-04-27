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В России отцам расширили основания на получение маткапитала

В России отцам расширили основания на получение маткапитала
Общество,  Фото:pixabay.com
Федеральный закон вступит в силу с 1 мая

На заседании Совета Федерации РФ сенаторы одобрили федеральный закон о расширении оснований на получение маткапитала отцами. Материнский капитал смогут получить мужчины, одиноко воспитывающие детей, имеющие гражданство Российской Федерации, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой РФ. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации.

Право на материнский капитал будут иметь мужчины с российским гражданством, в одиночку воспитывающие второго или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного начиная с 1 января 2020 года, в случае смерти матери-иностранки.

Федеральный закон вступит в силу с 1 мая этого года.

материнский капитал

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