В Еравнинском районе Бурятии откроется сезон скачек

Соревнования пройдут на ипподроме села Сосново-Озёрское
Конно-спортивные соревнования, посвящённые открытию летнего скакового сезона-2022, состоятся в Еравнинском районе Бурятии 13 мая. Скачки пройдут в рамках 95-летия района.
Начало в 13:00 на ипподроме в селе Сосново-Озёрское, сообщает администрация Еравнинского района.
Скачки пройдут:
- для лошадей бурятской породы 3-х лет и старше (дистанция 9600м.)
- для лошадей полукровных пород 4-х лет и старше (2400м.)
- «Рысь под седлом» (2400м.)
- для лошадей полукровных пород 3-лет (дистанция 1800м.)
- для лошадей бурятской породы 2-лет (4800м.)
- для рабочих лошадей (3200м.)
Победители и призёры будут награждены грамотами и денежными призами.
Возрастное ограничение 0+
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Соревнования пройдут на ипподроме села Сосново-Озёрское
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