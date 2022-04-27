 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 апреля

26 апреля

Популярное

В Еравнинском районе Бурятии откроется сезон скачек

В Еравнинском районе Бурятии откроется сезон скачек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования пройдут на ипподроме села Сосново-Озёрское

Конно-спортивные соревнования, посвящённые открытию летнего скакового сезона-2022, состоятся в Еравнинском районе Бурятии 13 мая. Скачки пройдут в рамках 95-летия района.

Начало в 13:00 на ипподроме в селе Сосново-Озёрское, сообщает администрация Еравнинского района.

Скачки пройдут:

- для лошадей бурятской породы 3-х лет и старше (дистанция 9600м.)
- для лошадей полукровных пород 4-х лет и старше (2400м.)
- «Рысь под седлом» (2400м.)
- для лошадей полукровных пород 3-лет (дистанция 1800м.)
- для лошадей бурятской породы 2-лет (4800м.)
- для рабочих лошадей (3200м.)

Победители и призёры будут награждены грамотами и денежными призами.


Возрастное ограничение 0+ 
скачки спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии на земле фермера забил целебный источник
В Бурятии на земле фермера забил целебный источник
Общество, 27.04.2022
В этом событии ламы увидели доброе знамение
В Еравнинском районе Бурятии откроется сезон скачек
В Еравнинском районе Бурятии откроется сезон скачек
Общество, 27.04.2022
Соревнования пройдут на ипподроме села Сосново-Озёрское
Лучники Бурятии выиграли четыре медали Кубка России
Лучники Бурятии выиграли четыре медали Кубка России
Общество, 27.04.2022
В командных финалах сошлись две сильнейшие школы – Бурятии и Забайкальского края

В Улан-Удэ впервые выполнят ямочный ремонт на внутриквартальных проездах
В Улан-Удэ впервые выполнят ямочный ремонт на внутриквартальных проездах
Общество, 27.04.2022
«Услышал горожан: «Впервые в этом году в городе вместе со снегом не сошёл асфальт», мне эта фраза понравилась», - отметил мэр
Игорь Шутенков: «Дамба в «Черёмушках» выполнила свою функцию и защитила дома»
Игорь Шутенков: «Дамба в «Черёмушках» выполнила свою функцию и защитила дома»
Общество, 27.04.2022
Берегоукрепление спасло от подтопления минимум 600 жителей, порядка 400 домов
Жительница Бурятии с трудом добилась признания себя безработной
Жительница Бурятии с трудом добилась признания себя безработной
Общество, 27.04.2022
Женщине пришлось обращаться в прокуратуру
Шашист из Бурятии поедет на чемпионат мира
Шашист из Бурятии поедет на чемпионат мира
Общество, 27.04.2022
Александр Халтагаров стал чемпионом России
В улан-удэнском парке построят экстрим-площадку
В улан-удэнском парке построят экстрим-площадку
Общество, 27.04.2022
Вскоре в парке установят спортивные объекты для экстремальных видов спорта
В Бурятии коронавирус вновь скакнул вверх
В Бурятии коронавирус вновь скакнул вверх
Общество, 27.04.2022
На минимальном уровне COVID-19 продержался всего два дня
В Бурятии живут шесть тысяч медведей
В Бурятии живут шесть тысяч медведей
Общество, 27.04.2022
Специалисты объяснили, что делать при встрече с медведем в лесу
В Улан-Удэ объяснили, когда завершат отопительный сезон
В Улан-Удэ объяснили, когда завершат отопительный сезон
Общество, 27.04.2022
В прошлом году отопление отключили в первой половине мая
Житель Бурятии оказался замешанным в «дизельном» мошенничестве
Житель Бурятии оказался замешанным в «дизельном» мошенничестве
Общество, 27.04.2022
Мужчина получал деньги и переводил их аферисту, находящемуся за решёткой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^