В Еравнинском районе Бурятии откроется сезон скачек

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Конно-спортивные соревнования, посвящённые открытию летнего скакового сезона-2022, состоятся в Еравнинском районе Бурятии 13 мая. Скачки пройдут в рамках 95-летия района.Начало в 13:00 на ипподроме в селе Сосново-Озёрское, сообщает администрация Еравнинского района.Скачки пройдут:- для лошадей бурятской породы 3-х лет и старше (дистанция 9600м.)- для лошадей полукровных пород 4-х лет и старше (2400м.)- «Рысь под седлом» (2400м.)- для лошадей полукровных пород 3-лет (дистанция 1800м.)- для лошадей бурятской породы 2-лет (4800м.)- для рабочих лошадей (3200м.)Победители и призёры будут награждены грамотами и денежными призами.