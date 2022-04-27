Лучники Бурятии выиграли четыре медали Кубка России

Спортсмены Бурятии завоевали четыре медали Кубка России по стрельбе из лука, который проходил в Алуште. В том числе два золота взяли мужские сборные Бурятии, сообщили в Центре спортивной подготовки республики.
В главных финалах по стрельбе из классического лука и блочного лука право на золотые медали оспаривали между собой две сильнейшие школы – Бурятии и Забайкальского края.
«Классики» Цырен Балтаков, Эрдэм Ирдынеев и Эрдэм Цыдыпов выиграли свой финал со счётом 5:1.
Судьбу золотой медали в финале командного турнира в стрельбе из блочного лука решила перестрелка. После трёх выстрелов забайкальские лучники набрали 27 баллов. Бурятские же спортсмены Алдар Галсанов, Александр Калгин и Сергей Шенхоров попали в три десятки и стали победителями Кубка России.
В личном первенстве лучница из Бурятии Алина Зайганова завоевала серебро. Со счётом 3:7 она уступила в финале обладательнице двух серебряных медалей Олимпийских игр Ксении Перовой (Свердловская область).
Светлана Гомбоева (Дашанимаева), Инна Степанова и Соелма Сыренова стали бронзовыми призёрами в женском командном турнире. Бурятские лучницы со счётом 6:2 выиграли в малом финале матч с командой Москвы.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Алуште также состоялся чемпионат России. Серебряную медаль в личном турнире завоевала Эржена Очирова.
Год назад на Кубке России-2021 лучники Бурятии также взяли четыре медали, две из которых были золотыми.
«Классики» Цырен Балтаков, Эрдэм Ирдынеев и Эрдэм Цыдыпов выиграли свой финал со счётом 5:1.
Судьбу золотой медали в финале командного турнира в стрельбе из блочного лука решила перестрелка. После трёх выстрелов забайкальские лучники набрали 27 баллов. Бурятские же спортсмены Алдар Галсанов, Александр Калгин и Сергей Шенхоров попали в три десятки и стали победителями Кубка России.
В личном первенстве лучница из Бурятии Алина Зайганова завоевала серебро. Со счётом 3:7 она уступила в финале обладательнице двух серебряных медалей Олимпийских игр Ксении Перовой (Свердловская область).
Светлана Гомбоева (Дашанимаева), Инна Степанова и Соелма Сыренова стали бронзовыми призёрами в женском командном турнире. Бурятские лучницы со счётом 6:2 выиграли в малом финале матч с командой Москвы.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Алуште также состоялся чемпионат России. Серебряную медаль в личном турнире завоевала Эржена Очирова.
Год назад на Кубке России-2021 лучники Бурятии также взяли четыре медали, две из которых были золотыми.