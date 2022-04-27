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Лучники Бурятии выиграли четыре медали Кубка России

Лучники Бурятии выиграли четыре медали Кубка России
Общество, 
В командных финалах сошлись две сильнейшие школы – Бурятии и Забайкальского края

Спортсмены Бурятии завоевали четыре медали Кубка России по стрельбе из лука, который проходил в Алуште. В том числе два золота взяли мужские сборные Бурятии, сообщили в Центре спортивной подготовки республики.

В главных финалах по стрельбе из классического лука и блочного лука право на золотые медали оспаривали между собой две сильнейшие школы – Бурятии и Забайкальского края.

«Классики» Цырен Балтаков, Эрдэм Ирдынеев и Эрдэм Цыдыпов выиграли свой финал со счётом 5:1.

Судьбу золотой медали в финале командного турнира в стрельбе из блочного лука решила перестрелка. После трёх выстрелов забайкальские лучники набрали 27 баллов. Бурятские же спортсмены Алдар Галсанов, Александр Калгин и Сергей Шенхоров попали в три десятки и стали победителями Кубка России.

В личном первенстве лучница из Бурятии Алина Зайганова завоевала серебро. Со счётом 3:7 она уступила в финале обладательнице двух серебряных медалей Олимпийских игр Ксении Перовой (Свердловская область).

Светлана Гомбоева (Дашанимаева), Инна Степанова и Соелма Сыренова стали бронзовыми призёрами в женском командном турнире. Бурятские лучницы со счётом 6:2 выиграли в малом финале матч с командой Москвы.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Алуште также состоялся чемпионат России. Серебряную медаль в личном турнире завоевала Эржена Очирова.

Год назад на Кубке России-2021 лучники Бурятии также взяли четыре медали, две из которых были золотыми.  
спорт стрельба из лука кубок России

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