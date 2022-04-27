В живописном месте в Бурятии проведут фестиваль «Степной ветер»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Посетители окунутся в культуру народов республики



21 мая на территории экопарка «Меркитская крепость» возле села Барыкино Тарбагатайского района состоится фестиваль культурной самобытности народов Бурятии «Степной ветер».



На фестивале развернут семь интерактивных площадок, на каждой из которых гости смогут найти что-то своё.



Так, на главной сцене развернётся основная культурно-развлекательная программа фестиваля и концерт исполнителей этнической и популярной музыки «Степной ветер». На ней выступят: танцевальный коллектив «Байкальские самоцветы»; ансамбль муринхуристов «Жонон»; хореографическая студия «Алан Гоа»; оркестр бурятских народных инструментов; кавер-группа «Лэйкерс» и др.



В рамках фестиваля будет открыт «Ремесленный базар» - торгово-развлекательная площадка, на которой расположатся более 40 мастеров: гончары, кузнецы, скорняки, резчики по дереву и чеканщики. Также, ремесленниками будут организованы мастер-классы для гостей. А на «Ярмарочной площади» состоится тематические площадки-презентации районов Бурятии.



Будут работать гастрономическая «площадь» национальных деликатесов народов, проживающих в республике – «Сытый кочевник», интерактивная игровая площадка народных игр - «Добрая сила», где пройдут стрельбы из лука, разбивание хребтовой кости, другие бурятские игры, развёрнута семейная игровая площадка - «Потешный двор» с играми и забавами на логику и внимательность.



Также, гости фестиваля смогут посетить «Мерктискую крепость» и наблюдать цветение рощи дикого абрикоса, сообщает пресс-служба министерства туризма Бурятии.



Меркитской крепость - одна из сопок группы возвышенностей «Тугнуйские столбы». По легенде, в древности там располагался дозор племени меркитов, а рядом произошло сражение их войска с Чингисханом. Гора каждую привлекает туристов каменными «чашами» и пещерами, которые любители красивых легенд объявляют рукотворными. В одной из пещер ламы Ацагатского дацана в годы религиозных гонений прятали буддистские свитки, которые случайно нашлись уже в наше время. Действительно ли там была застава меркитов - научная общественность однозначного ответа не имеет.







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