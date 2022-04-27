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Игорь Шутенков: «Дамба в «Черёмушках» выполнила свою функцию и защитила дома»

Игорь Шутенков: «Дамба в «Черёмушках» выполнила свою функцию и защитила дома»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Берегоукрепление спасло от подтопления минимум 600 жителей, порядка 400 домов

Прошедший в ночь с 20 на 21 апреля ледоход показал эффективность береговой насыпи, которая была выполнена силами комбината по благоустройству 18 апреля в СНТ «Черёмушки». Этот вопрос сегодня обсуждался на планёрном совещании мэра Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе администрации города.

Сотрудники комитета городского хозяйства вчера, 26 апреля, осмотрели береговую линию в СНТ «Черемушки» после ледохода, который образовался из-за заторов льда в верховье реки Селенга.

- Очень правильно, что всё сделано было заранее, оперативные меры приняли и смогли защитить дома. Сейчас вода в реках начала падать, ледоход прошёл, смотрим, как выдержали дамбы, которые у нас были построены, как себя повели. Дамба в «Черёмушках» выполнила свою функцию, - отметил мэр Игорь Шутенков.


Ранее, 17 апреля, в связи с повышением уровня Селенги из-за активного таяния льда, Игорь Шутенков объявил режим «Повышенная готовность» на протоке Степная в районе СНТ «Черёмушки». Комитет городского хозяйства сразу приступил к берегоукреплению.

- 20 апреля уровень воды поднялся за сутки на один метр. Причём сверху находился лёд. Берегоукрепление спасло от подтопления минимум 600 жителей, порядка 400 домов. Прошедший ледоход показал эффективность выполненных работ по берегоукреплению, так как несмотря на повреждения самого сооружения, дома и строения жителей СНТ «Черемушки» не пострадали, - сказал председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Были проведены мероприятия по берегоукреплению в СНТ «Черёмушки» вблизи улицы 3-я Поперечная, вдоль береговой линии.

- В целом протяжённость берегоукрепления составила 200 метров, общий объем инертных материалов у нас ушел сюда, порядка 10 тысяч метров кубических. Работы мы завершили 18 апреля, - рассказал директор МБУ «Комбинат по благоустройству» Владимир Соснин.



Левый берег Улан-Удэ входит в зону подтопления. В сентябре 2021 года был введён режим ЧС из-за резкого поднятия уровня воды Селенги, тогда он достиг 267 см.

- В прошлом году мы своевременно объявили режим ЧС и начали работы по берегоукреплению. В этом году мы продолжаем строительство защитных сооружений. В границы зоны ЧС включена береговая полоса на протоке Степная в районе СНТ «Черемушки», - уточнил председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

В прошлом году защитные насыпи построили на ул. Ольхонская, в СОНТ «Судостроитель», СНТ «Сибиряк», ул. Урожайная и ул. Блюхера.

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