Жительница Бурятии с трудом добилась признания себя безработной

Женщине пришлось обращаться в прокуратуру



В октябре 2021 года жительница Хоринского района Бурятии уволилась из детского сада по собственному желанию. В нарушение закона бывший работодатель не направил сведения об увольнении в районное управление Пенсионного фонда в для занесения их в электронную трудовую книжку. В связи с этим после женщине было отказано в постановке на учёт в качестве безработного.



Женщина обратилась в прокуратуру.



Руководителю Хоринского управления образования прокуратура внесла представление. Забывчивая заведующая детским садом была привлечена к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, в отношении заведующей было возбуждено административное дело за непредставление в срок сведений, необходимых для ведения индивидуального учёта в системе обязательного пенсионного страхования. Её назначили наказание в виде предупреждения.



На сегодня права обратившейся в прокуратуру женщины восстановлены, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



