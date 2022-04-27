Женщине пришлось обращаться в прокуратуру
В октябре 2021 года жительница Хоринского района Бурятии уволилась из детского сада по собственному желанию. В нарушение закона бывший работодатель не направил сведения об увольнении в районное управление Пенсионного фонда в для занесения их в электронную трудовую книжку. В связи с этим после женщине было отказано в постановке на учёт в качестве безработного.
Женщина обратилась в прокуратуру.
Руководителю Хоринского управления образования прокуратура внесла представление. Забывчивая заведующая детским садом была привлечена к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении заведующей было возбуждено административное дело за непредставление в срок сведений, необходимых для ведения индивидуального учёта в системе обязательного пенсионного страхования. Её назначили наказание в виде предупреждения.
На сегодня права обратившейся в прокуратуру женщины восстановлены, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жительница Бурятии с трудом добилась признания себя безработной
Общество, Фото:
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