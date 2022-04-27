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В улан-удэнском парке построят экстрим-площадку

В улан-удэнском парке построят экстрим-площадку
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Вскоре в парке установят спортивные объекты для экстремальных видов спорта

В парке имени Жанаева в Улан-Удэ построят экстрим-площадку.

- Работы по благоустройству площадки начались на этой неделе. Вскоре здесь установят спортивные объекты для экстремальных видов спорта, трибуну с навесом. К площадке проведут тротуарную дорожку, установят освещение и ливневую систему, - сообщили в администрации города.


В 2020 году в парке подготовили основание для площадки и произвели её ограждение. В 2021 году местные жители приняли решение о дальнейшем благоустройстве площадки, проголосовав по программе «Народный бюджет» за установку экстрим-парка.

Сейчас подрядчик выравнивает необходимый участок земли под трибуну, делают планировку и закупают необходимый материал.

Работы по возведению экстрим-площадки планируют завершить к 7 июля.




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