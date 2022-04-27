В ближайшие год ликвидируют ещё девять скотомогильников
13 несибиреязвенных скотомогильников, расположенных в Боханском, Балаганском, Заларинском, Киренском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Тайшетском районах, ликвидированы. Об этом сообщил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко на совещании с руководителями районных и городских станций по борьбе с болезнями животных, на котором он озвучил итоги ликвидации за 2021 год.
– Принято решение о ликвидации всех бесхозяйных несибиреязвенных скотомогильников, не соответствующих ветеринарным требованиям, не действующих и не используемых по назначению. С учётом требований Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, эксплуатация данных объектов, нецелесообразна, – отметил Сергей Шевченко.
Глава ведомства подчеркнул, что ещё девять бесхозяйных скотомогильников ликвидируют в 2022-2023 годы. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 600 тысяч рублей. Новые ветеринарные правила предполагают отказ от захоронения биоотходов в скотомогильниках в пользу инсинераторов. В настоящее время в Иркутской области насчитывается 40 таких установок. На 2022 год запланировано приобретение двух инсинераторов для Киренского и Ольхонского районов, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
В Иркутской области ликвидировано 13 бесхозяйных скотомогильников
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