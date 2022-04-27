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В Иркутске можно будет бесплатно сдать тест на COVID-19

В Иркутске можно будет бесплатно сдать тест на COVID-19
Общество,  Фото:pexels.com
Мобильные пункты откроются на четыре дня

В Иркутске с 6 мая по 9 мая будут работать мобильные пункты тестирования на COVID-19. Соответствующее поручение минздраву дал глава региона Игорь Кобзев на заседание оргкомитета «Победа».

6, 7 и 8 мая с 8:00 до 20:00 мобильные пункты разместят на сквере им. Кирова и площади возле стадиона «Труд».

9 мая с 8:00 до 10:00 мобильный пункт будет работать у танка «Иркутский Комсомолец», с 10:00 до 14:00 на ул. Сухэ-Батора в районе гостиницы Ангара, с 14:00 до 20:00 возле памятника Александру III.

- При проведении праздничных мероприятий важно также уделить внимание мерам профилактики ковида. Мы ожидаем среди участников большое количество жителей старшего поколения, которые входят в группу риска. Поэтому принято решение организовать для них возможность тестирования в Иркутске, так как традиционно самые массовые мероприятия проходят в областном центре,- сказал Игорь Кобзев.

Как сообщил, заместитель министра здравоохранения Алексей Шелехов, также в праздничные дни будут работать пункты вакцинации против ковида. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области. 
Иркутск коронавирус

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