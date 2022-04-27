Мобильные пункты откроются на четыре дня
В Иркутске с 6 мая по 9 мая будут работать мобильные пункты тестирования на COVID-19. Соответствующее поручение минздраву дал глава региона Игорь Кобзев на заседание оргкомитета «Победа».
6, 7 и 8 мая с 8:00 до 20:00 мобильные пункты разместят на сквере им. Кирова и площади возле стадиона «Труд».
9 мая с 8:00 до 10:00 мобильный пункт будет работать у танка «Иркутский Комсомолец», с 10:00 до 14:00 на ул. Сухэ-Батора в районе гостиницы Ангара, с 14:00 до 20:00 возле памятника Александру III.
- При проведении праздничных мероприятий важно также уделить внимание мерам профилактики ковида. Мы ожидаем среди участников большое количество жителей старшего поколения, которые входят в группу риска. Поэтому принято решение организовать для них возможность тестирования в Иркутске, так как традиционно самые массовые мероприятия проходят в областном центре,- сказал Игорь Кобзев.
Как сообщил, заместитель министра здравоохранения Алексей Шелехов, также в праздничные дни будут работать пункты вакцинации против ковида. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.
В Иркутске можно будет бесплатно сдать тест на COVID-19
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вячеслав Петкун исполнит в Ацагатской долине свои хиты
При этом в республике сохранится облачная погода
Подписано соответствующее постановление правительства
Призёров всероссийской олимпиады по математике в Бурятии не было более 10 лет
Очередной инцидент с символом Z зафиксирован в Бурятии
Организации станут платить меньше за тепло и электроэнергию
Такие классы откроются в больших школах
Полиция подвела итоги операции «Бомж-2022»
В республике планируется засеять 120 тысяч гектаров посевных площадей
В этом событии ламы увидели доброе знамение
Федеральный закон вступит в силу с 1 мая
Соревнования пройдут на ипподроме села Сосново-Озёрское
В командных финалах сошлись две сильнейшие школы – Бурятии и Забайкальского края
«Услышал горожан: «Впервые в этом году в городе вместе со снегом не сошёл асфальт», мне эта фраза понравилась», - отметил мэр
Берегоукрепление спасло от подтопления минимум 600 жителей, порядка 400 домов