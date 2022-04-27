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В Бурятии живут шесть тысяч медведей

В Бурятии живут шесть тысяч медведей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Специалисты объяснили, что делать при встрече с медведем в лесу

В Бурятии по результатам государственного мониторинга насчитывается шесть тысяч медведей, сообщили в Бурприроднадзоре.

В последние годы в республике не было нападений медведей на людей. Хотя опасные инциденты были. Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году в посёлке Уакит Баунтовского района медведь задрал двухгодовалого быка, а произошло это в черте населённого пункта, недалеко от детской площадки и жилых домов. Вообще же выходы медведей к сёлам в тот год были зафиксированы едва ли не в каждом районе Бурятии.

В апреле 2020-го медведица, защищавшая медвежат, едва не набросилась на полицейских, приехавших в лес для осмотра места незаконной рубки. Самка стремительно понеслась на сотрудников. К счастью, сотрудница дознания не растерялась, выхватила табельное оружие и несколько раз выстрелила в воздух. Медведица остановилась, а затем убежала вместе с медвежатами.

Жителей Бурятии призывают быть осторожными в лесу.

- Надо быть особо осторожными в лесу, так как там находятся медведицы, которые могут быть агрессивными, защищая медвежат. Также опасность могут представлять медведи-мусорщики, - отмечают в Бурприроднадзоре.

Чтобы уменьшить вероятность встречи с медведем и его нападение на человека рекомендуется соблюдать следующие правила поведения:

- внимательно осмотритесь - нет ли признаков присутствия медведя. Если у вас возникло подозрение, что здесь был медведь, немедленно покиньте это место;

- находясь с детьми в лесу, будьте всегда предельно внимательны. Дети должны быть всегда у вас на виду, не позволяйте им уходить далеко;

- важно следить за тем, чтобы не создавались условия для их прикорма. Пищевые отходы и туши павших домашних животных должны уничтожаться, чтобы ими не воспользовались хищники;

- не оставляйте в лесу пищевые остатки, мусор;

- увидев медведя вдалеке, не приближайтесь к нему, осторожно покиньте это место, обойдите его стороной;

- ни в коем случае не бежать (это бесполезно и только дополнительно может спровоцировать медведя на преследование);

- необходимо, стараясь максимально сохранить спокойствие, оставаться на месте, громким криком призывая на помощь, или, медленно пятясь, отступать. Медведя в таком случае можно пытаться отпугивать звоном металлических предметов, громким криком, хлопками в ладоши;

- не смотрите зверю в глаза, не показывайте зубы.

Ни в коем случае нельзя оставлять пищевые отходы и продукты в открытом доступе - зверей в этих случаях манят запах и доступность питания.

При обнаружении медведя, проявляющего агрессию, раненого медведя нужно немедленно предупредить других людей, находящихся в том же месте или в непосредственной близости от него и сообщить по телефонам 112, 02 (102) или в Бурприроднадзор (3012) 44-44-97.




медведь Бурприроднадзор

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