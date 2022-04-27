В прошлом году отопление отключили в первой половине мая
В Улан-Удэ отопительный сезон пока продолжается. Сегодня в мэрии объяснили, когда отключат отопление.
- Отопительный период в этом году завершится после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха будет выше 8 градусов. В настоящее время теплоноситель в дома горожан подаётся согласно установленного температурного графика, - сообщили в администрации города.
Если в доме отсутствует отопление или горячая вода, горожанам следует обращайтесь в ЕДДС по номеру 21-36-65, 21-29-72.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году отопительный сезон в Улан-Удэ был завершён 11 мая.
В Улан-Удэ объяснили, когда завершат отопительный сезон
Общество, Фото:
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