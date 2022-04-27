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В Улан-Удэ объяснили, когда завершат отопительный сезон

В Улан-Удэ объяснили, когда завершат отопительный сезон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В прошлом году отопление отключили в первой половине мая

В Улан-Удэ отопительный сезон пока продолжается. Сегодня в мэрии объяснили, когда отключат отопление.

- Отопительный период в этом году завершится после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха будет выше 8 градусов. В настоящее время теплоноситель в дома горожан подаётся согласно установленного температурного графика, - сообщили в администрации города.

Если в доме отсутствует отопление или горячая вода, горожанам следует обращайтесь в ЕДДС по номеру 21-36-65, 21-29-72.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году отопительный сезон в Улан-Удэ был завершён 11 мая.

отопительный сезон

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