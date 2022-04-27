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Бурятская оперная дива выступит на пасхальном концерте в Иркутске

Бурятская оперная дива выступит на пасхальном концерте в Иркутске
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Концерт состоится в храме

В Иркутске состоится пасхальный концерт под названием «Молитва», который пройдёт в Михаило-Архангельском Харлампиевском храме 11 мая, в 18:30.
В концерте примут участие народная артистка Республики Бурятия, солистка Бурятского государственного академического театра оперы и балета Ольга Жигмитова, солисты этого же театра Дарья и Иоанн Старцевы, солисты Иркутской Филармонии Денис Ветров, Валерия Лобанова и камерный хор Иркутской филармонии под управлением Елены Баяркиной.

Прозвучит репертуар духовной музыки и публика услышит произведения великих русских композиторов: Петра Чайковского «Символ веры», Павла Чеснокова «Ангел вопияше», «Жертва вечерняя», Сергея Рахманинова «Богоролице Дево радуйся», Александра Архангельского «К кому возопию», русская народная песня «Колокольчик», Георгия Свиридова «Икона», Тихона Хренникова «Колыбельная», «Тропарь Пасхи», а также произведения известных композиторов России Е. Спас, В. Усовича, М. Павлова, и др.

Пасхальный концерт «Молитва» - это межнациональное культурно-просветительское мероприятие, посвящённое главному православному празднику – Пасхе.
Организатор концерта – Михаило-Архангельская Харлампиевская церковь, культурный центр «Благость». Проект состоится при поддержке министерства культуры Иркутской области и министерства культуры Бурятии.




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Иркутск оперное искусство

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