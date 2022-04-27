Концерт состоится в храме
В Иркутске состоится пасхальный концерт под названием «Молитва», который пройдёт в Михаило-Архангельском Харлампиевском храме 11 мая, в 18:30.
В концерте примут участие народная артистка Республики Бурятия, солистка Бурятского государственного академического театра оперы и балета Ольга Жигмитова, солисты этого же театра Дарья и Иоанн Старцевы, солисты Иркутской Филармонии Денис Ветров, Валерия Лобанова и камерный хор Иркутской филармонии под управлением Елены Баяркиной.
Прозвучит репертуар духовной музыки и публика услышит произведения великих русских композиторов: Петра Чайковского «Символ веры», Павла Чеснокова «Ангел вопияше», «Жертва вечерняя», Сергея Рахманинова «Богоролице Дево радуйся», Александра Архангельского «К кому возопию», русская народная песня «Колокольчик», Георгия Свиридова «Икона», Тихона Хренникова «Колыбельная», «Тропарь Пасхи», а также произведения известных композиторов России Е. Спас, В. Усовича, М. Павлова, и др.
Пасхальный концерт «Молитва» - это межнациональное культурно-просветительское мероприятие, посвящённое главному православному празднику – Пасхе.
Организатор концерта – Михаило-Архангельская Харлампиевская церковь, культурный центр «Благость». Проект состоится при поддержке министерства культуры Иркутской области и министерства культуры Бурятии.
Возрастное ограничение 0+
Бурятская оперная дива выступит на пасхальном концерте в Иркутске
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Концерт состоится в храме
Мужчина получал деньги и переводил их аферисту, находящемуся за решёткой
Инцидент произошёл прошлой осенью
В Улан-Удэ днём до +12
Мужчина хотел отомстить бывшей возлюбленной
Уполномоченный по правам ребёнка Наталья Ганькина высказалась по поводу шокирующего нападения двух подружек на 15-летнюю девочку
Они представят Восточный военный округ на всеармейском конкурсе
Школьники получили ценные призы в виде телевизора, ноутбука и телефона
Проект представили участникам «Экспортного десанта»
С такой просьбой обратились к детскому омбудсмену
В финале команда «Муром» выиграла 10 матчей из 10
Крупные изменения в актёрском составе произойдут в Русском драмтеатре
Выставка начнёт действовать 30 апреля в Художественном музее
За время существования центра сотни детей обрели семьи
«Ёлочку» будут посещать дети из микрорайона Забайкальский