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Житель Бурятии оказался замешанным в «дизельном» мошенничестве

Житель Бурятии оказался замешанным в «дизельном» мошенничестве
Общество,  Фото:pixabay.com.
Мужчина получал деньги и переводил их аферисту, находящемуся за решёткой

В ноябре 2021 года в полицию Благовещенска обратился 27-летний местный житель. В своём заявлении он просил привлечь к уголовной ответственности лицо, похитившее у него обманом 246 тысяч рублей. По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что потерпевшему по телефону поступило предложение о покупке партии дизельного топлива по цене, ниже сложившейся на рынке. Так как потерпевший ранее приобретал ГСМ у этого абонента и был с ним знаком, мужчина согласился и перевёл предоплату за товар в размере 50% стоимости. С телефонным собеседником он условился о встрече на подъезде к Благовещенску, во время которой покупатель должен был получить товар и оплатить оставшуюся часть стоимости топлива. В назначенное время продавец перестал отвечать на звонки и не явился на сделку. Заявитель понял, что его обманули и обратился в полицию за помощью.

В ходе работы полицейские выяснили, что номер, по которому осуществлялись звонки, ранее действительно принадлежал знакомому потерпевшего. Однако владелец длительное время им не пользовался, в связи с чем, по решению оператора сотовой связи, номер был заблокирован, а позже передан другому человеку.

Также установлена личность владельца банковской карты, на которую был осуществлён перевод. Её держатель – житель республики Бурятия, получив деньги, в свою очередь перевёл их на счёт своего знакомого. От том, что он является звеном преступной цепочки, мужчина не знал.

Совершил мошенничество уроженец Михайловского района Приморского края, 1984 года рождения. Ранее он был признан виновным в мошенничестве и организации преступного сообщества, и уже несколько лет отбывает наказание в исправительном учреждении.

Амурские полицейские выехали в служебную командировку по месту нахождения подозреваемого. В ходе следственных действий заключённый признался в совершении преступления, пояснив, что для обмана воспользовался данными SIM-карты, находившейся в его распоряжении.

Расследование уголовного дела продолжается, сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к другим фактам противоправной деятельности, устанавливаются его возможные соучастники, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. 
мошенничество

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