В Иркутске оштрафовали хабаровчанина за оскорбление полицейского

Инцидент произошёл прошлой осенью
В Иркутске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Хабаровска. Он признан виновным в публичном оскорблении представителя власти.
В ноябре 2021 года в здании аэропорта Иркутск подсудимый со своим знакомым распивали спиртное. Приятеля забрали в дежурную часть, а хабаровчанину отказали в сопровождении. Тогда молодой человек публично оскорбил инспектора специализированного отдела по обеспечению общественного порядка Иркутского линейного отдела МВД России на воздушном транспорте.
- Социальная опасность совершенного преступления заключается в том, что данное преступное поведение нарушает нормальную законную деятельность органов власти, их авторитет, честь и достоинство сотрудника, а также дискредитирует представителей власти в глазах общественности, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Суд с признал молодого человека виновным, назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Предварительное следствие по уголовному делу проведено Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУ СК РФ.
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Общество, Фото:
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