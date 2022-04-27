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В Иркутске оштрафовали хабаровчанина за оскорбление полицейского

В Иркутске оштрафовали хабаровчанина за оскорбление полицейского
Общество,  Фото:pixabay.com.
Инцидент произошёл прошлой осенью

В Иркутске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Хабаровска. Он признан виновным в публичном оскорблении представителя власти.

В ноябре 2021 года в здании аэропорта Иркутск подсудимый со своим знакомым распивали спиртное. Приятеля забрали в дежурную часть, а хабаровчанину отказали в сопровождении. Тогда молодой человек публично оскорбил инспектора специализированного отдела по обеспечению общественного порядка Иркутского линейного отдела МВД России на воздушном транспорте.

- Социальная опасность совершенного преступления заключается в том, что данное преступное поведение нарушает нормальную законную деятельность органов власти, их авторитет, честь и достоинство сотрудника, а также дискредитирует представителей власти в глазах общественности, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд с признал молодого человека виновным, назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Предварительное следствие по уголовному делу проведено Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУ СК РФ.
Иркутск суд приговор Хабаровск

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