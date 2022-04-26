С такой просьбой обратились к детскому омбудсмену
Уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии Наталью Ганькину попросили перед началом летнего сезона инициировать проверки детских площадок. С там предложением к ней обратился депутат Народного Хурала, коммуниста Виктор Мальцев.
В пример он привёл хоккейную коробку, на которой сам с удовольствием играет. Однако коробка немного не соответствует требованиям – ограждения высотой она менее метра, хотя должна быть от 1 до 1,2 метров.
- До начала сезона главы пусть перед вами отчитаются: что они сделали и насколько всё готово к летнему сезону, - заключил Виктор Мальцев.
Наталья Ганькина обратила внимание, что легче работать в адресном порядке. То есть, можно отправить детскому омбудсмену снимки и адрес несоответствующей требования площадки для детских игр, а затем уже решать вопрос. В противном случае можно получить отписку, что все площадки проверены.
- Если вот есть конкретные - несоответствующие, которые представляют опасность, вы можете направлять нам. Потому что по конкретным фактам гораздо проще работать, чем мы напишем: «Примите меры», нам ответят: «Да, меры приняты». А вот когда конкретно есть такая площадка, можно уже решить, чья принадлежность и каких туда контролёров отправить, - пояснила Наталья Ганькина.
В Бурятии просят проверить детские площадки
Общество, Фото:
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