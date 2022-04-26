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Сразу четыре актёра покидают Русский драмтеатр в Улан-Удэ

Сразу четыре актёра покидают Русский драмтеатр в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Александра Данилова
Крупные изменения в актёрском составе произойдут в Русском драмтеатре

Из труппы Русского драмтеатра имени Бестужева уходят сразу четыре актёра. Это Кристина Баженова, Александр Кузнецов, Наталья Березина и Владимир Барташевич.

- Заслуженные артисты Бурятии Кристина Баженова и Александр Кузнецов прощаются с театром в связи с переездом в другой город. В конце сезона покидает труппу актриса Наталья Березина. Также Владимир Барташевич выбывает из актёрского состава и планирует, по возможности, продолжить сотрудничество с театром, как приглашённый артист, - сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.

Кристина Баженова сотрудничает с театром с 2003 года, когда она еще была студенткой ВСГАКИ. С первых же эпизодических ролей, сыгранных на сцене театра, режиссёры отмечали в начинающей актрисе драматическое дарование. Актрисе удаются комедийные образы, а также роли драматические и трагедийные, которые требуют глубокого эмоционального погружения.

Александр Кузнецов, безусловно, один из самых узнаваемых артистов театра. После окончания актерского отделения Владивостокской академии искусств в 2007 году был принят в труппу театра. За 15 лет создал немало ярких и запоминающихся образов.Его пластический рисунок всегда оригинален, актер очень подвижен, легок. Характеры героев его всегда необычные и непредсказуемые, разные. Кроме того, Александр Кузнецов известен своим поэтическим творчеством, он сочиняет стихи, пишет тексты к песням.

Наталья Березина пополнила труппу в 2020 году. За два годы работы была занята в различных спектаклях.

Владимир Барташевич – один из самых популярных и любимых артистов в Русском драматическом театре. Он выпускник ВСГАКИ, работал в Молодёжном художественном театре под руководством заслуженного деятеля искусств России Анатолия Баскакова. В труппе Русского драмтеатра с 2011 года. За 11 лет Владимир сыграл около 45 ролей взрослого и детского репертуара. И зачастую это были сложные, неоднозначные, многоплановые образы, чаще главные роли, в которых проявлялся его драматический и комедийный талант.

В мае и июне пройдут последние показы спектаклей с участием этих артистов.

Отметим, Русский драмтеатр с недавнего времени остался без художественного руководителя. Как сообщал «Байкал-Daily», в марте минкультуры Бурятии досрочно расторгло контракт с прежним худруком Сергеем Левицким, уволив его без объяснения причин. Этому предшествовали критические заявления Левицкого по поводу политической ситуации в стране. На прошлой неделе Левицкий сообщил, что получил судебную повестку по административному делу дело о дискредитации Вооружённых сил РФ.


Русский драмтеатр актеры

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