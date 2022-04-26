Почти все беженцы разъехались по районам республики
На сегодняшний день в Бурятию прибыли 14 беженцев с Донбасса, в том числе трое детей.
Один человек поселился в Улан-Удэ, по два – в Северобайкальске, Гусиноозёрске, в Кижингинском и Северо-Байкальском районах, пять человек - в Кабанском районе. Все они разместились у родственников.
Службы занятости населения Бурятии держат на контроле вопрос оказания помощи в устройстве на работу трудоспособных граждан, прибывших из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик. Трое граждан получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей, заявления остальных находятся на рассмотрении.
Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на совещании, посвящённом приёму и адаптации на Дальнем Востоке беженцев, дал поручение.
- Люди не просто приехали на Дальний Восток. Они выбрали нашу сторону. Нам нужно максимально полно и оперативно им помочь. Нужно понимать, через какое количество времени люди получат работу, переедут из пункта размещения туда, где будут жить. Прошу коллег-губернаторов эту работу организовать и взять под личный контроль, – заявил Юрий Трутнев.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее правительство России рассчитало, что Бурятия сможет принять 1402 беженца.
В марте в республике появился штаб по контролю и координации размещения граждан, вынужденно покинувших Украину, Донецкую и Луганскую народные республики.
В середине апреля власти Бурятии утвердили места временного размещения беженцев – тех, у кого нет родственников и кому нужна будет крыша над головой.
В Бурятию прибыли 14 беженцев
Общество, Фото:
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