 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 апреля

25 апреля

Популярное

Читинца отправили в колонию за ложный донос о своём похищении

Читинца отправили в колонию за ложный донос о своём похищении
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина хотел отомстить бывшей возлюбленной

Ранее судимый житель Читинского района признан виновным в заведомо ложном доносе о похищении человека.

Суд установил, что в 2021 году мужчина из мести к бывшей сожительнице из-за разрыва отношений обратился с заявлением в правоохранительные органы, сообщив, что она инициировала его похищение двумя жителями села Маккавеево, которые удерживали и избивали заявителя в подполье неизвестного дома.

- Несмотря на позицию подсудимого, который не признал свою вину и настаивал на его похищении, сторона обвинения с учётом совокупности собранных доказательств убедила суд в оговоре заведомо невинных лиц, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

По результатам рассмотрения уголовного дела осуждённому с учётом предыдущих приговоров назначено наказание в виде 4 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.
Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Детский омбудсмен Бурятии помогает девочке, которую истязали
Детский омбудсмен Бурятии помогает девочке, которую истязали
Общество, 26.04.2022
Уполномоченный по правам ребёнка Наталья Ганькина высказалась по поводу шокирующего нападения двух подружек на 15-летнюю девочку
Военные Бурятии победили на конкурсе «Полевая кухня»
Военные Бурятии победили на конкурсе «Полевая кухня»
Общество, 26.04.2022
Они представят Восточный военный округ на всеармейском конкурсе
В Улан-Удэ выбрали лучших знатоков математики и физики
В Улан-Удэ выбрали лучших знатоков математики и физики
Общество, 26.04.2022
Школьники получили ценные призы в виде телевизора, ноутбука и телефона
В Иркутской области хотят перерабатывать отходы лесопиления
В Иркутской области хотят перерабатывать отходы лесопиления
Общество, 26.04.2022
Проект представили участникам «Экспортного десанта»
В Бурятии просят проверить детские площадки
В Бурятии просят проверить детские площадки
Общество, 26.04.2022
С такой просьбой обратились к детскому омбудсмену
Волейболистка из Бурятии стала чемпионкой России женской лиги «Б»
Волейболистка из Бурятии стала чемпионкой России женской лиги «Б»
Общество, 26.04.2022
В финале команда «Муром» выиграла 10 матчей из 10
Сразу четыре актёра покидают Русский драмтеатр в Улан-Удэ
Сразу четыре актёра покидают Русский драмтеатр в Улан-Удэ
Общество, 26.04.2022
Крупные изменения в актёрском составе произойдут в Русском драмтеатре
В Улан-Удэ откроется выставка уральского художника «Путешествие в Тибет»
В Улан-Удэ откроется выставка уральского художника «Путешествие в Тибет»
Общество, 26.04.2022
Выставка начнёт действовать 30 апреля в Художественном музее
В Улан-Удэ «Малышок» отметил 50-летие
В Улан-Удэ «Малышок» отметил 50-летие
Общество, 26.04.2022
За время существования центра сотни детей обрели семьи
В Бурятию прибыли 14 беженцев
В Бурятию прибыли 14 беженцев
Общество, 26.04.2022
Почти все беженцы разъехались по районам республики
Юлия Жамбалова рассказала о пленных из Бурятии, которых обменяли
Юлия Жамбалова рассказала о пленных из Бурятии, которых обменяли
Общество, 26.04.2022
Уполномоченный по правам человека в Бурятии объяснила ситуацию с военнопленными на сессии парламента
В отдалённом районе Бурятии изюбри «принесли весну»
В отдалённом районе Бурятии изюбри «принесли весну»
Общество, 26.04.2022
Изюбри впервые с зимы вышли к источникам
Юные артисты из Бурятии завоевали серебряные медали на Дельфийских играх
Юные артисты из Бурятии завоевали серебряные медали на Дельфийских играх
Общество, 26.04.2022
На мероприятие приехало рекордное число участников
В Улан-Удэ дал концерт известный виолончелист
В Улан-Удэ дал концерт известный виолончелист
Общество, 26.04.2022
Виолончель в Улан-Удэ не звучала уже давно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^