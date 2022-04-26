Читинца отправили в колонию за ложный донос о своём похищении

Мужчина хотел отомстить бывшей возлюбленной
Ранее судимый житель Читинского района признан виновным в заведомо ложном доносе о похищении человека.
Суд установил, что в 2021 году мужчина из мести к бывшей сожительнице из-за разрыва отношений обратился с заявлением в правоохранительные органы, сообщив, что она инициировала его похищение двумя жителями села Маккавеево, которые удерживали и избивали заявителя в подполье неизвестного дома.
- Несмотря на позицию подсудимого, который не признал свою вину и настаивал на его похищении, сторона обвинения с учётом совокупности собранных доказательств убедила суд в оговоре заведомо невинных лиц, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
По результатам рассмотрения уголовного дела осуждённому с учётом предыдущих приговоров назначено наказание в виде 4 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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