В Иркутской области хотят перерабатывать отходы лесопиления

Проект представили участникам «Экспортного десанта»



В Усть-Кутском районе планируется создание предприятия, которое займётся переработкой отходов лесопиления и производством террасной доски. Инвестиционный проект представили участникам «Экспортного десанта» в рамках визита в Усть-Кут, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



Рабочая группа «Экспортный десант» была создана по поручению губернатора региона Игоря Кобзева для раскрытия экспортного потенциала предприятий региона. В её состав вошли представители минэка, минтруда и минсельхоза региона, институтов развития бизнеса, таможни, других организаций.



Инициатор представленного «десанту» проекта планирует создание производства из древесно-полимерного композита, обладающего рядом преимуществ по отношению к другим пиломатериалам, в том числе влагостойкостью и устойчивостью к перепадам температур.



- Сейчас автор проекта ведёт переговоры с инвесторами, но уже на этом этапе намерен начать поиск потенциальных рынков сбыта. Эксперты Центра поддержки экспорта Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области - Центра «Мой бизнес» возьмут проект на сопровождение для поиска потенциальных партнёров, - отметили в пресс-службе.



В рамках визита в северную территорию традиционно состоялась встреча с предпринимательским сообществом, где представители Корпорации развития, Фонда микрокредитования, Фонда развития промышленности региона, Центра «Мой бизнес» рассказали о действующих мерах поддержки.



– Идея создания такой команды, которая будет «десантироваться» в территориях и помогать нашим предприятиям в оценке их экспортного потенциала, консультировать здесь, на местах, родилась ещё в конце прошлого года, – отметила заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова. – В новых экономических реалиях такая рабочая группа стала ещё актуальнее: её участники могут помочь выйти на новые рынки не только потенциальным экспортёрам, но и действующим.

