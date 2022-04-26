В отдалённом районе Бурятии изюбри «принесли весну»

Общество, Фото: предоставлено БУ "Бурприрода"

Изюбри впервые с зимы вышли к источникам



В природном парке «Шумак», который находится в Окинском районе Бурятии, считается, что пришла весна, когда изюбри выйдут к источникам. И сегодня, 26 апреля, это произошло, рассказали в БУ «Бурприрода».



Природный парк «Шумак» в Окинском районе – один из самых живописных уголков Бурятии. Расположен в долине одноименной реки на высоте более 1500 метров над уровнем моря.



Природный парк основан в 2009 году, является особо охраняемой зоной регионального значения. Площадь почти 2 тыс.га.



В последние годы отмечается увеличение популяции изюбря в парке. Сейчас в Шумаке обитают 12 особей.



Изюбрь - это подвид благородного оленя. Этих грациозных животных засняла на фото государственный инспектор Людмила Иванова, которая охраняет эти прекрасные места и животных, в том числе, от браконьеров.



На территории природного парка запрещена охота. За это предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы.



