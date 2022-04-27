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В Бурятии налаживается погода

В Бурятии налаживается погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ днём до +12

По данным Бурятского гидрометцентра, 27 апреля по республике переменная облачность, днём местами небольшой мокрый снег и снег, по северному Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с. Температура днём +10, +15, местами +2, +7.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +10, +12.
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