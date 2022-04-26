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С начала года в Бурятии воспользовались дальневосточной ипотекой более 700 раз

С начала года в Бурятии воспользовались дальневосточной ипотекой более 700 раз
Общество,  Фото:pixabay.com
Информацию представили в Росреестре

По программе «Дальневосточная ипотека» за первый квартал 2022 года управлением Росреестра по Бурятии зарегистрировало 737 ипотек. Из них 305 по договорам участия в долевом строительстве, 30 по договорам уступки права требования по договору участия в долевом строительстве, 14 залог объекта недвижимости, 388 по договорам купли-продажи, сообщает управление Росреестра.

В первом квартале этого жители республики чаще всего участвуют в данной программе при приобретении готового жилья по договорам купли-продажи и строящегося жилья по договору участия в долевом строительстве.

- 563 ипотеки зарегистрированы при помощи электронных услуг Росреестра, что составляет 76% от общего числа зарегистрированных ипотек. В рамках данного проекта при подаче документов о государственной регистрации ипотеки в электронном виде, срок рассмотрения таких документов составляет один сутки, - пояснила заместитель руководителя управления Сарра Хайруллина.
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