Клещи покусали уже более 60 жителей Бурятии

Из них 22 ребёнка



В Бурятии растёт число людей, которых укусили клещи.



По данным на 25 апреля, в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 68 человек, в том числе 22 ребёнка.



- Показатель обращаемости составил 7,1 на 100 тысяч населения. За аналогичный период в прошлом году по поводу укусов клещей обращалось 86 человек, в том числе 34 детей, показатель обращаемости – был 9,2 на 100 тысяч населения, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



В текущем сезоне специалисты запланировали провести обработку территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций на площади 2800 га. От клещевого вирусного энцефалита планируется привить 86,3 тысяч человек.



Сейчас прививки получили 30 тысяч жителей Бурятии, в том числе 19 тысяч детей.



Привиться жители могут в поликлинике по месту жительства.



В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение:



- жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику центральной районной больницы;

- жителям Улан-Удэ - в приемное отделение филиала Республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: улица Загородная, 56.



Сдать клеща для проведения лабораторных исследований на возбудителей клещевых инфекций можно в лабораториях по адресам: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», Улан-Удэ, улица Ключевская, 45б (рабочие дни, воскресенье), республиканская клиническая инфекционная больница, улица Пирогова, 9а (рабочие дни, суббота).



