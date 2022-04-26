Алиса Жамбалова вошла в тройку лучших лыжниц страны





- Алиса третья в общем зачёте и вторая в дистанционном, в котором уступила лишь обладательнице «Большого хрустального глобуса» Наталье Непряевой. В этом сезоне мы выступили на уровне и будем стараться этот уровень повышать, - пообещал Саян Жамбалов.



В сезоне 2021/2022 Алиса завоевала три золотые медали на чемпионате Дальневосточного и Сибирского округов, бронзовую и три серебряные медали на этапах континентального Кубка FIS Восточной Европы, бронзовую и две серебряные медали на этапах Кубка России, золотую и две бронзовые медали в финале Кубка России, бронзовую медаль турнира «Олимпийцы России» и серебряную медаль чемпионата России.



Достижения Алисы Жамбаловой позволили Бурятии занять 13 место в командном зачете среди регионов России.



К сожалению, вернуться в главную сборную России Алисе в этом сезоне не удалось, хотя в прежние годы она стабильно выступала на этапах Кубка мира. Так что она



Отец Алисы, её личный тренер Саян Жамбалов оптимистично настроен на следующий сезон.- Алиса третья в общем зачёте и вторая в дистанционном, в котором уступила лишь обладательнице «Большого хрустального глобуса» Наталье Непряевой. В этом сезоне мы выступили на уровне и будем стараться этот уровень повышать, - пообещал Саян Жамбалов.В сезоне 2021/2022 Алиса завоевала три золотые медали на чемпионате Дальневосточного и Сибирского округов, бронзовую и три серебряные медали на этапах континентального Кубка FIS Восточной Европы, бронзовую и две серебряные медали на этапах Кубка России, золотую и две бронзовые медали в финале Кубка России, бронзовую медаль турнира «Олимпийцы России» и серебряную медаль чемпионата России.Достижения Алисы Жамбаловой позволили Бурятии занять 13 место в командном зачете среди регионов России.К сожалению, вернуться в главную сборную России Алисе в этом сезоне не удалось, хотя в прежние годы она стабильно выступала на этапах Кубка мира. Так что она не приняла участие в Олимпиаде в Пекине . Пока её единственной Олимпиадой остаются Игры-2018 в Корее, где Алиса пробежала четыре гонки

Спортсменка из Бурятии Алиса Жамбалова вошла в топ лучших лыжниц России. Рейтинг спортсменов по итогам сезона 2021/2022 опубликовала российская федерация лыжных гонок.В общем зачёте среди женщин первое место у лидера российской сборной, олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете, обладательницы «Большого хрустального глобуса» Натальи Непряевой (1976 очков) Второе место заняла спортсменка из Тюменской области, победительница общего зачёта Континентального кубка Екатерина Смирнова (1506 очков). На третьем месте расположилась Алиса Жамбалова, набравшая за сезон 1438 очков.- В зачете дистанционных гонок бурятская спортсменка заняла второе место, в спринтерском зачёте стала одиннадцатой, - сообщает Центр спортивной подготовки Бурятии.