Среди них два золота
Шахматисты Бурятии завоевали три медали на первенстве России, которое проходит в Сочи.
Среди наград шахматистов Бурятии – серебряная медаль в блиц-игре среди девочек до 11 лет, а также золото среди девушек до 15 лет.
Также золотую медаль выиграл одарённый спортсмен из Бурятии, мастер ФИДЕ Эрдэм Хубукшанов. Шахматист проиграл только две встречи и набрал 9 очков. Дополнительный показатель вывел Эрдэма в чемпионы.
Шахматисты Бурятии завоевали медали на первенстве России
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