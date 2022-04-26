Шахматисты Бурятии завоевали медали на первенстве России

Среди них два золота



Шахматисты Бурятии завоевали три медали на первенстве России, которое проходит в Сочи.



Среди наград шахматистов Бурятии – серебряная медаль в блиц-игре среди девочек до 11 лет, а также золото среди девушек до 15 лет.



Также золотую медаль выиграл одарённый спортсмен из Бурятии, мастер ФИДЕ Эрдэм Хубукшанов. Шахматист проиграл только две встречи и набрал 9 очков. Дополнительный показатель вывел Эрдэма в чемпионы.





