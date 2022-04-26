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В Улан-Удэ выбрали лучших знатоков математики и физики

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Школьники получили ценные призы в виде телевизора, ноутбука и телефона

25 апреля в Улан-Удэ прошла 23-я открытая олимпиада школьников по математике и физике на призы группы компаний «БИН» - агрохолдинга «Николаевский».

Олимпиада открылась в субботу, 23 апреля в Бурятском государственном университете. К участию в ней допускались школьники с 8 по 11 класса. Всего в олимпиаде попробовали свои силы 375 человек.

Соревнование состоялось в один с абсолютным первенством, то есть без разделения участников по классам. Задания для всех участников были одинаковыми.

Члены жюри придумали интересные задания повышенной сложности.

- Наша олимпиада отличается от традиционной тем, что в любой другой школьной олимпиаде нужно проходить отбор. А в нашей может принять участие абсолютно любой ученик, без отбора поучаствовать и своей головой заработать себе ценный приз. Задачи рассчитаны с 8 по 11 класс. Призы ценные – это ноутбук, телевизор и смартфон. Задачи не такие сложные, если человек умеет думать, он сможет эти задачи решить, никаких сверхзнаний для этого не надо, - рассказал член жюри, доцент кафедры информационных технологий БГУ Тумэн Дармаев.

Первый день начался с олимпиады по математике 23 апреля. На следующий день «в бой» вступили физики.

25 апреля состоялась церемония награждения всех участников олимпиады. Победители были награждены дипломами и ценными подарками от группы компаний «БИН» и агрохолдинга «Николаевский». Стоит отметить, что по двум родственным дисциплинам призы выдавались абсолютно одинаковые.

Итак, главным призом олимпиады стал ноутбук HP. Его обладателями стали ученики 11-х классов школ №№21 и 35 Тимур и Цырен.

Дети, занявшие вторые места, забрали домой 43-дюймовые телевизоры от марки Xiaomi. И их счастливыми обладателями стали ученик 8-го класса школы №33 Ардан и ученик 11-класса лицея-интерната № 61 Булат.

За «бронзовое» место вручался смартфон марки Realme на 128 гигабайт памяти. Его заслуженно получили ученик 9-го класса школы №3 Арсалан и ученик 11-класса школы №40 Павел.

Однако это ещё не всё. Также, помимо главных призов, были поощрительные награды участникам за высокие баллы по классам, в виде грамот и денежного вознаграждения.

Один из членов жюри, генеральный директор ООО «Бурэнергострой» Саян Холхоев изъявил желание сам поучаствовать в награждении и вручить смартфон ученику 9-го класса гимназии №14 Святославу, в качестве поощрительного приза, за четвёртое место по математике.

Профессор кафедры физики БГУ и председатель жюри по физике Валерий Архинчеев вручил денежное вознаграждение ученице 11-класса Бурятской гимназии №29 Анне за оригинальное решение задач по физике.

- Изначально я сам эти олимпиады все прошёл. Физико-математическую школу закончил, университет. Тогда я занял второе место на республиканской олимпиаде, давно было. Этот импульс тогда и дал толчок развиваться в этом направлении по жизни. Исходя из этого, 25 лет назад у нас возникла идея запустить олимпиаду, а сейчас это уже традиция. Надеюсь, что мы в будущем продолжим эту олимпиаду и даже, может быть, расширимся, - поделился Архинчеев.

Общие результаты и решения задач можно будет посмотреть на сайте - http://nikolaevskiy.info/

Справка:

«Николаевский» - одна из крупнейших в Бурятии сеть розничной торговли продуктами питания. В холдинге работает более 2000 сотрудников.

У агрохолдинга магазины представлены в нескольких форматах:

- Магазины «У дома», сеть магазинов «Николаевский»
- Гастроном-холл «Спутник»
- Сеть дискаунтеров «Наш».
-Племенной завод «Николаевский» -один из свиноводческих комплексов России, отвечающий международным стандартам.
.- Завод окон.
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