В Улан-Удэ саженцами сирени высадят слово «Победа»

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5 мая в Улан-Удэ состоится посадка саженцев сирени возле городского дворца детского (юношеского) творчества. Акция пройдёт в рамках международной акции «Сады Памяти – Сады Победы».В 14 часов запланирован торжественный митинг, а в 15 часов начнётся посадка деревьев.- Саженцами сирени будет высажено слово «Победа», - сообщили представители движения «Сады Победы. Республика Бурятия».Организаторы отмечают, что у комитета городского хозяйства есть только саженцы сосны и ели. Поэтому улан-удэнцев просят помочь со сбором денег на закупку именно саженцев сирени. Планируется собрать 30 тысяч рублей на 65 саженцев сирени и микрогрузовик чернозёма.Весной 2021 года возле дворца детского (юношеского) творчества начали посадку Сада Победы.- Высадили именные деревья для Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы из Бурятии. Но там осталась свободная территория, и мы предложили министерствам и ведомствам Бурятии на 9 мая высадить деревьями слово «Победа», - сообщал в прошлом году координатор Батор Дугаржапов.