 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 апреля

25 апреля

Популярное

В Улан-Удэ саженцами сирени высадят слово «Победа»

В Улан-Удэ саженцами сирени высадят слово «Победа»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Организаторы акции планируют разбить Сад Победы

5 мая в Улан-Удэ состоится посадка саженцев сирени возле городского дворца детского (юношеского) творчества. Акция пройдёт в рамках международной акции «Сады Памяти – Сады Победы».

В 14 часов запланирован торжественный митинг, а в 15 часов начнётся посадка деревьев.

- Саженцами сирени будет высажено слово «Победа», - сообщили представители движения «Сады Победы. Республика Бурятия».

Организаторы отмечают, что у комитета городского хозяйства есть только саженцы сосны и ели. Поэтому улан-удэнцев просят помочь со сбором денег на закупку именно саженцев сирени. Планируется собрать 30 тысяч рублей на 65 саженцев сирени и микрогрузовик чернозёма.

Весной 2021 года возле дворца детского (юношеского) творчества начали посадку Сада Победы.

- Высадили именные деревья для Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы из Бурятии. Но там осталась свободная территория, и мы предложили министерствам и ведомствам Бурятии на 9 мая высадить деревьями слово «Победа», - сообщал в прошлом году координатор Батор Дугаржапов.


Возрастное ограничение 0+ 
саженцы деревьев День Победы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ выбрали лучших знатоков математики и физики
В Улан-Удэ выбрали лучших знатоков математики и физики
Общество, 26.04.2022
Школьники получили ценные призы в виде телевизора, ноутбука и телефона
В Бурятии призвали защитить учителей от хамских выходов учеников
В Бурятии призвали защитить учителей от хамских выходов учеников
Общество, 26.04.2022
На днях в улан-удэнской школе пятиклассник истошно орал на учительницу
В Улан-Удэ устроят пасхальное гуляние
В Улан-Удэ устроят пасхальное гуляние
Общество, 26.04.2022
В программе театрализованное шуточное действо, народные представления и забавы
В Улан-Удэ саженцами сирени высадят слово «Победа»
В Улан-Удэ саженцами сирени высадят слово «Победа»
Общество, 26.04.2022
Организаторы акции планируют разбить Сад Победы
Глава МВД России наградил отважного участкового из Бурятии
Глава МВД России наградил отважного участкового из Бурятии
Общество, 26.04.2022
Полицейский обезвредил «чёрных лесорубов», которые напали на следственно-оперативную группу


В Бурятии одобрили меры поддержки детям, чьи отцы погибли на спецоперации
В Бурятии одобрили меры поддержки детям, чьи отцы погибли на спецоперации
Общество, 26.04.2022
Дети в том числе получат оплату учёбы в любом вузе
Для двух сёл Бурятии установили сухой закон
Для двух сёл Бурятии установили сухой закон
Общество, 26.04.2022
О запрете продавать им алкоголь попросили сами сельчане
Коронавирус обнаружили всего у 11 жителей Бурятии за сутки
Коронавирус обнаружили всего у 11 жителей Бурятии за сутки
Общество, 26.04.2022
Суточный прирост опустился COVID-19 до невиданных низких значений
В Улан-Удэ возле «Пионера» покажут «летающего пожарного»
В Улан-Удэ возле «Пионера» покажут «летающего пожарного»
Общество, 26.04.2022
МЧС приглашает на празднование Дня пожарной охраны
В Бурятии ушла из жизни ветеран лесного хозяйства
В Бурятии ушла из жизни ветеран лесного хозяйства
Общество, 26.04.2022
Евгения Евсюкова была потомственным лесником
В Бурятии не по-весеннему холодно
В Бурятии не по-весеннему холодно
Общество, 26.04.2022
Местами ожидается мокрый снег
В Улан-Удэ рассказали об организации движения в День Победы
В Улан-Удэ рассказали об организации движения в День Победы
Общество, 25.04.2022
В этом году спустя два года перерыва состоится шествие Бессмертного полка
В Улан-Удэ начнут «воевать» с кондиционерами
В Улан-Удэ начнут «воевать» с кондиционерами
Общество, 25.04.2022
Власти города обещают «очень щепетильно» отнестись к фасадам зданий
98 жителей Иркутской области получили звание «Почётный донор России»
98 жителей Иркутской области получили звание «Почётный донор России»
Общество, 25.04.2022
Награды вручал главврач областной станции переливания крови
Жителей Бурятии обязали эвакуироваться при ЧС
Жителей Бурятии обязали эвакуироваться при ЧС
Общество, 25.04.2022
Требования касаются как ЧС природного, так и техногенного характера

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^