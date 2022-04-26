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Глава МВД России наградил отважного участкового из Бурятии

Глава МВД России наградил отважного участкового из Бурятии
Общество,  Фото:МВД России
Полицейский обезвредил «чёрных лесорубов», которые напали на следственно-оперативную группу

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Тарбагатайскому району старшего лейтенанта Зоригто Рабдаева. Он пресёк нападение «чёрных лесорубов» на следственно-оперативную группу.

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент, окончившийся стрельбой, произошёл в лесу возле посёлка Николаевский 13 апреля. Ранним утром в полицию поступило сообщение о незаконной рубке деревьев. На место прибыла следственно-оперативная группа в составе следователя, оперуполномоченного и участкового. Они обнаружили спиленные сосны, а также прицеп, который использовали лесорубы.

Внезапно полицейские увидели, что к ним приближаются неизвестные, лица которых скрыты под черными масками. Мужчины вели себя агрессивно и попытались воспрепятствовать работе сотрудников полиции.

Используя палки, бутылки и камни, они разбили лобовое стекло грузовика, который полицейские забирали в качестве вещественного доказательства.

Также они угрожали сотрудникам расправой. А вскоре и вовсе открыли огонь из травматического пистолета и попытались завладеть табельным оружием.

В этот момент участковый уполномоченный полиции сделал несколько выстрелов, обезвредив нападавших.

- Вначале произвёл два предупредительных выстрела, а затем – по ногам одного из нападавших. Двое других продолжили движение в мою сторону. После предупредительных выстрелов также произвёл выстрелы ниже колена, чтобы нанести минимальный урон здоровью. Когда групповое нападение было отражено, мы сообщили в дежурную часть и начали оказывать помощь, - рассказал участковый Зоригто Рабдаев.

Пятеро нападавших, трое из которых ранее судимы, в том числе за тяжкие преступления, задержаны и заключены под стражу.



Возбуждены уголовные дела о незаконной рубке и применении насилия в отношении представителей власти.

- За проявленные смелость и самоотверженность при выполнении служебного долга старший лейтенант полиции Зоригто Рабдаев награжден медалью МВД России «За доблесть в службе, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
полиция МВД

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