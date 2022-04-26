В Улан-Удэ возле «Пионера» покажут «летающего пожарного»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

МЧС приглашает на празднование Дня пожарной охраны



29 апреля в Улан-Удэ состоится празднование Дня пожарной охраны на площадке ТЦ «Пионер-2». В этом году отмечают 373-летие пожарной охраны России.



Всего спланирована работа семи площадок. Зрители смогут вблизи рассмотреть специальную пожарную технику и пожарно-спасательное вооружение.



Спасатели продемонстрируют проведение аварийно-спасательных работ по деблокировке условного пострадавшего при ликвидации ЧС на автотранспорте.



Сотрудники чрезвычайного ведомства в специальной защитной боевой одежде и экипировке также покажут свое мастерство и физическую подготовку в преодолении полосы препятствий с элементами кроссфита.



На одной из площадок зрители смогут увидеть скоростное маневрирование на пожарных автомобиля, а также музыкальный фонтан из пожарных стволов. В впервые в республике покажут «летающего пожарного», анонсируют в ГУ МЧС по Бурятии. Что это будет за трюк, пока не раскрывается.



Приятным бонусом для детей будет детская викторина с призами и флешмоб.



Начало в 13:00 29 апреля, площадка ТРЦ «Пионер-2».





Возрастное ограничение 0+

