МЧС приглашает на празднование Дня пожарной охраны
29 апреля в Улан-Удэ состоится празднование Дня пожарной охраны на площадке ТЦ «Пионер-2». В этом году отмечают 373-летие пожарной охраны России.
Всего спланирована работа семи площадок. Зрители смогут вблизи рассмотреть специальную пожарную технику и пожарно-спасательное вооружение.
Спасатели продемонстрируют проведение аварийно-спасательных работ по деблокировке условного пострадавшего при ликвидации ЧС на автотранспорте.
Сотрудники чрезвычайного ведомства в специальной защитной боевой одежде и экипировке также покажут свое мастерство и физическую подготовку в преодолении полосы препятствий с элементами кроссфита.
На одной из площадок зрители смогут увидеть скоростное маневрирование на пожарных автомобиля, а также музыкальный фонтан из пожарных стволов. В впервые в республике покажут «летающего пожарного», анонсируют в ГУ МЧС по Бурятии. Что это будет за трюк, пока не раскрывается.
Приятным бонусом для детей будет детская викторина с призами и флешмоб.
Начало в 13:00 29 апреля, площадка ТРЦ «Пионер-2».
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В Улан-Удэ возле «Пионера» покажут «летающего пожарного»
Общество, Фото:
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