 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 апреля

25 апреля

Популярное

В Улан-Удэ возле «Пионера» покажут «летающего пожарного»

В Улан-Удэ возле «Пионера» покажут «летающего пожарного»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
МЧС приглашает на празднование Дня пожарной охраны

29 апреля в Улан-Удэ состоится празднование Дня пожарной охраны на площадке ТЦ «Пионер-2». В этом году отмечают 373-летие пожарной охраны России.

Всего спланирована работа семи площадок. Зрители смогут вблизи рассмотреть специальную пожарную технику и пожарно-спасательное вооружение.

Спасатели продемонстрируют проведение аварийно-спасательных работ по деблокировке условного пострадавшего при ликвидации ЧС на автотранспорте.

Сотрудники чрезвычайного ведомства в специальной защитной боевой одежде и экипировке также покажут свое мастерство и физическую подготовку в преодолении полосы препятствий с элементами кроссфита.

На одной из площадок зрители смогут увидеть скоростное маневрирование на пожарных автомобиля, а также музыкальный фонтан из пожарных стволов. В впервые в республике покажут «летающего пожарного», анонсируют в ГУ МЧС по Бурятии. Что это будет за трюк, пока не раскрывается.

Приятным бонусом для детей будет детская викторина с призами и флешмоб.

Начало в 13:00 29 апреля, площадка ТРЦ «Пионер-2».


Возрастное ограничение 0+ 
пожарные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ возле «Пионера» покажут «летающего пожарного»
В Улан-Удэ возле «Пионера» покажут «летающего пожарного»
Общество, 26.04.2022
МЧС приглашает на празднование Дня пожарной охраны
В Бурятии ушла из жизни ветеран лесного хозяйства
В Бурятии ушла из жизни ветеран лесного хозяйства
Общество, 26.04.2022
Евгения Евсюкова была потомственным лесником
В Бурятии не по-весеннему холодно
В Бурятии не по-весеннему холодно
Общество, 26.04.2022
Местами ожидается мокрый снег
В Улан-Удэ рассказали об организации движения в День Победы
В Улан-Удэ рассказали об организации движения в День Победы
Общество, 25.04.2022
В этом году спустя два года перерыва состоится шествие Бессмертного полка
В Улан-Удэ начнут «воевать» с кондиционерами
В Улан-Удэ начнут «воевать» с кондиционерами
Общество, 25.04.2022
Власти города обещают «очень щепетильно» отнестись к фасадам зданий
98 жителей Иркутской области получили звание «Почётный донор России»
98 жителей Иркутской области получили звание «Почётный донор России»
Общество, 25.04.2022
Награды вручал главврач областной станции переливания крови
Жителей Бурятии обязали эвакуироваться при ЧС
Жителей Бурятии обязали эвакуироваться при ЧС
Общество, 25.04.2022
Требования касаются как ЧС природного, так и техногенного характера
В Улан-Удэ определилась чемпионка по чтению вслух
В Улан-Удэ определилась чемпионка по чтению вслух
Общество, 25.04.2022
Она представит город на полуфинале чемпионата «Открой рот»
Бурприроднадзор обязал энергетиков убрать мусор
Бурприроднадзор обязал энергетиков убрать мусор
Общество, 25.04.2022
Мусор обнаружили у тепломагистрали
В Бурятии частичный масочный режим продлили до 31 мая
В Бурятии частичный масочный режим продлили до 31 мая
Общество, 25.04.2022
Изменения внесены в «антикоронавирусный» указ главы Бурятии
В Улан-Удэ в День Победы усилят работу общественного транспорта
В Улан-Удэ в День Победы усилят работу общественного транспорта
Общество, 25.04.2022
9 мая центр города будет полностью перекрыт
В Бурятии завершился чемпионат по прыжкам на батуте
В Бурятии завершился чемпионат по прыжкам на батуте
Общество, 25.04.2022
В республике этот вид спорта пока только развивается
В двух заказниках Бурятии высадят более 16 тысяч деревьев
В двух заказниках Бурятии высадят более 16 тысяч деревьев
Общество, 25.04.2022
Жители республики могут присоединиться к посадке деревьев
В Бурятии «серебряные» волонтёры открыли свою мастерскую
В Бурятии «серебряные» волонтёры открыли свою мастерскую
Общество, 25.04.2022
В Курумканском районе они создают изделия декоративно-прикладного искусства

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^