В Бурятии ушла из жизни ветеран лесного хозяйства

Общество, Фото: предоставлено РАЛХ

Евгения Евсюкова была потомственным лесником



24 апреля на 66-м году жизни скончалась потомственный лесник Евсюкова Евгения Владимировна. О её кончине сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Евгения Владимировна родилась в селе Илька Заиграевского района. Её родители работали в Челутаевском леспромхозе, поэтому с самого детства Евгения Владимировна была связана с лесным хозяйством, с чего начать свой трудовой путь, у неё сомнений не было.



В 1979 году Евгения Владимировна окончила Сибирский технологический институт по специальности «Лесное хозяйство» и устроилась работать в Челутаевский леспромхоз. Через год она пришла в министерство лесного хозяйства Бурятии на должность инженера отдела лесовосстановления, где занялась лесными питомниками.



Через четыре года Евгения Владимировна переехала на север республики и начала работу в Северомуйском лесхозе. Вместе с коллегами она внесла значимый вклад в строительство Байкало-Амурской магистрали: лесники поставляли пиломатериал, который был необходим для строительства железной дороги, а также домов, где жили работники БАМа. Через несколько лет Северомуйский лесхоз расформировали, а работников перевели в Муйский лесхоз. Евгения Владимировна была назначена на должность главного лесничего Муйского лесничества.



- Евгения Владимировна очень добрый, отзывчивый и терпеливый человек. Она многому научила нынешних специалистов лесного хозяйства. Каждый специалист мог обратиться к ней за помощью, и она на все знала ответ, - поделились коллеги.



В 2008 году она перешла работать в республиканское агентство лесного хозяйства в отдел использования лесов, где проработала восемь лет.



Евгению Владимировну многократно награждали почётными грамотами и благодарственными письмами министерства лесного хозяйства Бурятской АССР, республиканского агентства лесного хозяйства. Она отмечена знаками министерства лесного хозяйства Бурятии «Х лет за долголетнюю и безупречную службу в Государственной лесной охране СССР» и знаком от министерства природных ресурсов Российской Федерации «XX лет службы в государственной лесной охране Российской Федерации».



За значительный вклад в развитие лесного хозяйства указом президента Бурятии Евгении Владимировне было присвоено звание «Заслуженный работник лесного хозяйства».

