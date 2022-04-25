В Улан-Удэ начнут «воевать» с кондиционерами

Власти города обещают «очень щепетильно» отнестись к фасадам зданий



В Бурятии планируют внести изменения в правила благоустройства города. Ранее они были рассмотрены на публичных слушаниях и на коллегии администрации города.



Изменения коснутся подземных паркингов – внесено само понятие подземного паркинга, определена ответственность собственника паркинга либо организации, нанятой собственником по договору.



В части содержания дорог и трамвайных путей пропишут, что высота травяного покрова не должна превышать 15 сантиметров.



Будет внесена ясность по поводу повреждений инженерных сетей при производстве земляных работ - если проектом производства работ такое повреждение не предусмотрено, виновная сторона должна понести наказание.



Разграничена ответственность и определён порядок согласования объёмов накопления сточных (ливневых) вод при невозможности подключения к централизованной канализации.



- Мы сейчас чётко прописали, что объём воды, который необходимо запроектировать под ёмкость для дождевых и талых вод, должен согласовываться с комбинатом по благоустройству, - сообщил заместитель председателя комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.



Кроме того, правила благоустройства приведены в соответствие с действующими нормами СНиП и СанПин.



Также предлагаемыми изменениями предусматривается возможность размещения киосков на земельных участках, относящихся к придомовой территории многоквартирных жилых домов, при условии соблюдения требований, установленных законодательством РФ. Ранее правилами благоустройства установка таких объектов была запрещена. Однако Конституционный суд РФ пришёл к выводу, что органы местного самоуправления не наделены полномочиями устанавливать в правилах благоустройства муниципального образования абсолютный недифференцированный запрет на размещение нестационарных торговых объектов на придомовой территории.



Кроме того, предполагается привести к единообразию положение о размещении технологического оборудования на фасадах зданий, выходящих на магистральные улицы города. При этом председатель комитета по архитектуре и градостроительству Михаил Мясищев добавил, что в основном это касается кондиционеров.



В программе комплексного развития комплексного развития транспортной инфраструктуры Улан-Удэ на 2019-2025 годы предусматривается классификация улично-дорожной сети и деление улиц на магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения и магистральные улицы районного значения. Проектом предусматриваются требования ко всем магистральным улицам города.



- К тем фасадам, которые формируют облик города, мы должны подходить очень щепетильно. Поэтому каждый собственник, будь то юридическое или физическое лицо, должен обратиться в комитет по архитектуре с проектом, в котором он показывает, как отдекорировать то или иное технологическое оборудование, чтобы оно не диссонировало с общим замыслом фасада, - пояснил Михаил Мясищев.



В связи с увеличением за последние годы запросов в адрес администрации города об увековечивании памяти того или иного выдающегося государственного или общественного деятеля, граждан, внесших весомый вклад в развитие и обороноспособность РФ предполагается внести в действующие правила благоустройства требования о порядке размещения памятников.



27 апреля изменения в правила благоустройства города Улан-Удэ будут рассматриваться депутатами на городской сессии горсовета.



