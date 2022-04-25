В Улан-Удэ жителям частного сектора выписывают предписания за неубранные участки

Рейд прошёл на Комушке и в посёлке Горького



В Улан-Удэ в микрорайонах Комушка и Горького мобильные бригады в течение дня проверяли правила уборки прилегающей территории в частном секторе и содержания домашних животных. В рейде приняли участие шесть мобильных бригад и три экипажа служб отлова, сообщили в комитете городского хозяйства.



В результате проверяющие выписали 65 предписаний домовладельцам о приведении в надлежащее санитарное состояние прилегающие территории к домам. Также составили семь протоколов за отсутствие регистрации или нарушение правил выгула домашних животных, выдали 27 требований о явке. Всего мобильные группы проверили 295 домовладений.



- Мы просим жителей частного сектора скосить сухостой на расстоянии не менее пяти метров от своих домовладений. Это тот минимум, который необходим для предупреждения пожаров, ведь в первую очередь, это личная безопасность граждан, - отметил главный специалист управления по развитию территорий и жизнеобеспечению администрации Октябрьского района Борис Ноходоев.



На мобильном пункте Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных, в день рейда ветеринары зарегистрировали восемь собак, вакцинировали – 12.



Кроме того, сотрудники управления ветеринарии и кинолог с собакой провели инструктаж для детей в школе №35 и детском садике «Золушка». Они рассказали подрастающему поколению о правилах поведения при встрече с животным и об ответственном обращении со своими питомцами.



Штраф за нарушение правил выгула и регистрацию домашних животных составляет от трёх до пяти тысяч рублей. За нарушение сроков проведения работ по уборке территории, предусмотрен штраф в размере от четырёх до пяти тысяч рублей.

