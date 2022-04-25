В Улан-Удэ определилась чемпионка по чтению вслух

Она представит город на полуфинале чемпионата «Открой рот»



В Улан-Удэ состоялся отборочный тур чемпионата мира по чтению вслух на русском языке «Открой рот» (18+).



В конкурсе чтецов приняли участие 23 улан-удэнца, а город стал одним из лидеров по количеству предварительных заявок на участие: желание поучаствовать в чемпионате по чтению выразили более 40 жителей столицы Бурятии, сообщили в республиканской детско-юношеской библиотеке.



По правилам чемпионата, конкурсанты читали вслух без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг, жюри оценивало технику и артистизм по 6-балльной шкале. По итогам трёх раундов определились три участника, набравшие наибольшее количество баллов.



Так, чемпионкой по чтению вслух Улан-Удэ стала администратор персональных страниц социальных сетей Восточно-Сибирского государственного института культуры, студентка второго курса магистратуры Жданна Еременко.



В этом году Жданна представит Улан-Удэ на всероссийском полуфинале «Конференция Восток», который пройдет 18 мая в онлайн-формате.



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