 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 апреля

24 апреля

Популярное

Жителей Бурятии обязали эвакуироваться при ЧС

Жителей Бурятии обязали эвакуироваться при ЧС
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Требования касаются как ЧС природного, так и техногенного характера

Эвакуация жителей Бурятии при ЧС стала обязанностью. Соответствующие изменения в закон «О защите населения и территорий Бурятии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» приняли на сессии Народного Хурала.

Обязанность по эвакуации с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны ЧС, была возложена на граждан России ещё зимой. Тогда Госдума внесла изменения в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Так что Бурятии необходимо было привести свой закон в соответствие с федеральным.

- Закон возлагает на граждан обязанность эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий, — пояснил председатель комитета Хурала по государственному устройству Виктор Малышенко.

Ещё одна часть изменений посвящена тому, что установлена обязанность для должностных лиц и организаций по своевременному представлению в органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций необходимой информации в случае ЧС.
ЧС Народный Хурал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

98 жителей Иркутской области получили звание «Почётный донор России»
98 жителей Иркутской области получили звание «Почётный донор России»
Общество, 25.04.2022
Награды вручал главврач областной станции переливания крови
Жителей Бурятии обязали эвакуироваться при ЧС
Жителей Бурятии обязали эвакуироваться при ЧС
Общество, 25.04.2022
Требования касаются как ЧС природного, так и техногенного характера
В Улан-Удэ определилась чемпионка по чтению вслух
В Улан-Удэ определилась чемпионка по чтению вслух
Общество, 25.04.2022
Она представит город на полуфинале чемпионата «Открой рот»
Бурприроднадзор обязал энергетиков убрать мусор
Бурприроднадзор обязал энергетиков убрать мусор
Общество, 25.04.2022
Мусор обнаружили у тепломагистрали
В Бурятии частичный масочный режим продлили до 31 мая
В Бурятии частичный масочный режим продлили до 31 мая
Общество, 25.04.2022
Изменения внесены в «антикоронавирусный» указ главы Бурятии
В Улан-Удэ в День Победы усилят работу общественного транспорта
В Улан-Удэ в День Победы усилят работу общественного транспорта
Общество, 25.04.2022
9 мая центр города будет полностью перекрыт
В Бурятии завершился чемпионат по прыжкам на батуте
В Бурятии завершился чемпионат по прыжкам на батуте
Общество, 25.04.2022
В республике этот вид спорта пока только развивается
В двух заказниках Бурятии высадят более 16 тысяч деревьев
В двух заказниках Бурятии высадят более 16 тысяч деревьев
Общество, 25.04.2022
Жители республики могут присоединиться к посадке деревьев
В Бурятии «серебряные» волонтёры открыли свою мастерскую
В Бурятии «серебряные» волонтёры открыли свою мастерскую
Общество, 25.04.2022
В Курумканском районе они создают изделия декоративно-прикладного искусства
В Улан-Удэ на доме повесили баннер в честь Максима Концова
В Улан-Удэ на доме повесили баннер в честь Максима Концова
Общество, 25.04.2022
Высота баннера в честь Героя России - восемь метров
Более 300 осуждённых вышли на свободу в Бурятии в первом квартале
Более 300 осуждённых вышли на свободу в Бурятии в первом квартале
Общество, 25.04.2022
Более 40 человек освободились условно-досрочно
В Улан-Удэ показали премьеру спектакля о музыке 60-х и 70-х годов
В Улан-Удэ показали премьеру спектакля о музыке 60-х и 70-х годов
Общество, 25.04.2022
Это концерт-воспоминание о той эпохе, о тех людях и, конечно, о легендарных исполнителях песен
Уровень Селенги в Бурятии снижается
Уровень Селенги в Бурятии снижается
Общество, 25.04.2022
Вода, вышедшая ранее из берегов, вошла в русло
В Улан-Удэ помыли самый высокий памятник
В Улан-Удэ помыли самый высокий памятник
Общество, 25.04.2022
Скульптуры «Гостеприимная Бурятия» и «Богатырь» помыли прямо перед тем, как пошёл снег

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^