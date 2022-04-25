Требования касаются как ЧС природного, так и техногенного характера
Эвакуация жителей Бурятии при ЧС стала обязанностью. Соответствующие изменения в закон «О защите населения и территорий Бурятии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» приняли на сессии Народного Хурала.
Обязанность по эвакуации с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны ЧС, была возложена на граждан России ещё зимой. Тогда Госдума внесла изменения в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Так что Бурятии необходимо было привести свой закон в соответствие с федеральным.
- Закон возлагает на граждан обязанность эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий, — пояснил председатель комитета Хурала по государственному устройству Виктор Малышенко.
Ещё одна часть изменений посвящена тому, что установлена обязанность для должностных лиц и организаций по своевременному представлению в органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций необходимой информации в случае ЧС.
Жителей Бурятии обязали эвакуироваться при ЧС
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