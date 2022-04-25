Мусор обнаружили у тепломагистрали
Территория около тепломагистрали на улице Московская в Улан-Удэ была захламлена мусором. Это нарушение засняли журналисты телекомпания АТВ.
Убрать мусор потребовал Бурприроднадзор.
- Мусор у тепломагистрали убрал собственник участка - филиал «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО ТГК-14, - сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.
Бурприроднадзор обязал энергетиков убрать мусор
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