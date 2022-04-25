В Улан-Удэ в День Победы усилят работу общественного транспорта

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

9 мая центр города будет полностью перекрыт



В Улан-Удэ 29 апреля, 5 мая и 7 мая будут проводиться репетиции военного парада с техникой. В эти дни улицы, которые ведут к площади Советов, будут перекрыты. Объезд будет осуществляться по улицам Смолина, Борсоева, Коммунистическая, сообщили в администрации города.



8 мая с 13:00 начнётся праздничный марш юнармейцев. В это время центральная часть города будет закрыта. Движение будет осуществляться по ул. Ленина, Смолина и Борсоева.



В День Победы, 9 мая с 6:00 центр города будет полностью перекрыт. Общественный транспорт будет осуществлять движение по улицам Смолина и Борсоева, ближайшие остановки - БГУ по ул. Смолина и остановка по ул. Борсоева, 7а. Трамваи будут ходить, пока не начнётся движение Бессмертного полка.



Вечером, после окончания концерта, в 22:00 будет усилена работы автобусов и трамваев. Всего будут ездить восемь трамваев и около 300 автобусов.

