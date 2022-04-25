В Бурятии завершился чемпионат по прыжкам на батуте

Общество, Фото: предоставлено минспорта Бурятии

В республике этот вид спорта пока только развивается



В Улан-Удэ прошли чемпионат и первенство Бурятии по прыжкам на батуте. В турнире приняли участие не только спортсмены республики, но и Иркутской области и Красноярского края.



Более 100 спортсменов (в том числе мастера спорта) показали невероятное управление телом в воздухе.



По итогам турнира сборная Бурятии заняла третье место среди девушек. Оюна Молотова стала первой по программе мастеров спорта.



Ещё две юные спортсменки из Бурятии завоевали серебряную и бронзовую медали по программам 3 и 2 спортивного разрядов.



- Для республики прыжки на батуте – молодой вид спорта, но уже сегодня спортсмены показывают хорошие результаты не только в регионе, но и за его пределами, - отметил министр спорта Бурятии Иван Козырев.



