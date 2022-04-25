Жители республики могут присоединиться к посадке деревьев
Организация «Новый лес» запускает программу «Заповедный лес Бурятии». В государственных природных биологических заказниках регионального значения «Прибайкальский» и «Ангирский» высадят более 16 000 тысяч деревьев, сообщают в БУ «Бурприрода».
Цель программы – восстановление утерянной экосистемы. Начиная с 2015 года, лесные пожары на территории заказника «Прибайкальский» уничтожили более 37 500 га заповедного леса, а это более половины площади или 52 520 футбольных поля.
Отмечается, что лесовосстановительные мероприятия начнутся в мае и продолжатся до полного восстановления заказников. Каждый желающий житель Бурятии может поехать на посадку леса в качестве волонтёра или оплатить дополнительную площадь посадки леса, или совместить все это вместе. Подробнее можно узнать на сайте организации «Новый лес».
В двух заказниках Бурятии высадят более 16 тысяч деревьев
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