В Курумканском районе они создают изделия декоративно-прикладного искусства
В Курумканской центральной детской библиотеке в Бурятии состоялась первая в этом году встреча «серебряных» волонтёров после снятия ограничений по COVID-19. В культурном учреждении волонтёры открыли свою мастерскую и организовали выставку.
В мероприятии приняли участие активисты движения, которые представили 49 работ. Среди них - пейзажные и событийные фотографии, изделия декоративно-прикладного творчества.
При благополучной эпидемиологической ситуации «серебряные» волонтёры Курумканского района готовы участвовать в экологических акциях, продолжить участие в художественной самодеятельности, мастер-классах и творческих занятиях, выездах в другие районы и город Улан-Удэ, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
В «серебряном» добровольчестве участвуют активные пожилые люди, которые занимаются различными волонтёрскими проектами.
В Бурятии «серебряные» волонтёры открыли свою мастерскую
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