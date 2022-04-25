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В Бурятии «серебряные» волонтёры открыли свою мастерскую

В Бурятии «серебряные» волонтёры открыли свою мастерскую
Общество,  Фото:минсоцзащиты Бурятии
В Курумканском районе они создают изделия декоративно-прикладного искусства

В Курумканской центральной детской библиотеке в Бурятии состоялась первая в этом году встреча «серебряных» волонтёров после снятия ограничений по COVID-19. В культурном учреждении волонтёры открыли свою мастерскую и организовали выставку.

В мероприятии приняли участие активисты движения, которые представили 49 работ. Среди них - пейзажные и событийные фотографии, изделия декоративно-прикладного творчества.

При благополучной эпидемиологической ситуации «серебряные» волонтёры Курумканского района готовы участвовать в экологических акциях, продолжить участие в художественной самодеятельности, мастер-классах и творческих занятиях, выездах в другие районы и город Улан-Удэ, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

В «серебряном» добровольчестве участвуют активные пожилые люди, которые занимаются различными волонтёрскими проектами.
волонтеры

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