В Бурятии не по-весеннему холодно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Местами ожидается мокрый снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 26 апреля по республике переменная облачность, местами слабый мокрый снег. Ветер западный с переходом на восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём +6,+11, местами 0,+5.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 6-11 м/с. Температура ночью -4,-6, днём +7,+9.

